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Свердловская киностудия бесплатно поучит снимать
Фото: Свердловская киностудия / sverdlovskfilmstudio.com
Свердловская киностудия объявила приём заявок на обучение в Школе кино. Сразу несколько профессий предлагает образовательная программа, причём — бесплатно.
Мечтающие стать кинематографистом, могут выбрать из пяти вариантов. Учебная программа Школы кино предлагает следующие специальности: ассистент по актёрам, монтажёр на площадке, директор кинопроизводства, бригадир актеров массовых сцен и ассистент осветителя. Да, это не те кинопрофессии, о которых принято мечтать, но ведь многие известные кинорежиссёры и продюсеры начинали даже с меньшего. Так что, пройти курс обучения на специалиста второго состава съёмочной группы может оказаться очень неплохим «трамплином» к звёздной славе.
Приём заявок продлится до конца начавшегося сегодня месяца. Требования к кандидатам простые: возраст — от 18 лет, образование — средне-специальное или высшее, проживание в регионах УрФО, готовность к посещению всех занятий, а также к работе на съёмках в качестве практических занятий. Заявку можно оставить онлайн, пройдя по ссылке.
Мечтающие стать кинематографистом, могут выбрать из пяти вариантов. Учебная программа Школы кино предлагает следующие специальности: ассистент по актёрам, монтажёр на площадке, директор кинопроизводства, бригадир актеров массовых сцен и ассистент осветителя. Да, это не те кинопрофессии, о которых принято мечтать, но ведь многие известные кинорежиссёры и продюсеры начинали даже с меньшего. Так что, пройти курс обучения на специалиста второго состава съёмочной группы может оказаться очень неплохим «трамплином» к звёздной славе.
Приём заявок продлится до конца начавшегося сегодня месяца. Требования к кандидатам простые: возраст — от 18 лет, образование — средне-специальное или высшее, проживание в регионах УрФО, готовность к посещению всех занятий, а также к работе на съёмках в качестве практических занятий. Заявку можно оставить онлайн, пройдя по ссылке.
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