В конце недели Льва Рубинштейна помянут в Ельцин Центре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В ближайшую пятницу в Ельцин Центре пройдёт вечер памяти известного российского поэта и писателя Льва Рубинштейна, к сожалению, недавно скончавшегося. Мероприятие готовят в формате музыкально-поэтического посвящения.Музыкально-поэтический вечер «Автор среди нас» соберёт немало известных литераторов. Свою готовность почтить память коллеги по творческому перу озвучили Юлий Гуголев, Вадим Жук, Герман Лукомников. Музыкальную часть обеспечат участники группы «Klezmasters». Как они сами характеризуют собственный коллектив, это «оркестр еврейско-одесского шансона с человеческим лицом». Лев Рубинштейн часто выступал с этими музыкантами, которые аккомпанировали ему на творческих вечерах и авторских концертах поэзии.В Ельцин Центре, благодаря архивным записям, можно будет услышать голос самого Льва Рубинштейна, который был одним из самых ярких представителей московского концептуализма. Собравшиеся наверняка вспомнят и его стойкую общественную позицию, которую он не боялся выражать даже после того, как делать это в стране стало смертельно опасно.Лев Рубинштейн, фактически, погиб в январе этого года, когда в родной Москве попал под колёса машины, не пропустившей его на пешеходном переходе. Умер поэт, получивший черепно-мозговую и другие травмы, через несколько дней на больничной койке.Музыкально-поэтический вечер памяти Льва Рубинштейна начнётся в Ельцин Центре в 7 часов вечера. Ожидаемая его продолжительность — два часа. Билеты можно купить на официальном сайте Ельцин Центра.