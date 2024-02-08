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Ротонда в парке Харитонова расцветёт лотосом
Фото: фестиваль «Не темно»
Организаторы фестиваля «Не Темно» приоткрыли завесу тайны о том, какими светящимися арт-объектами готовятся удивлять в этом году екатеринбуржцев современные художники. Среди этих шедевров — звёздное небо, северное сияние, спутник и многое другое.
На время проведения светового фестиваля «Не Темно» аллеи Харитоновского парка (того, что расположен за ТЮЗом) и дворики усадьбы Харитоновых-Расторгуевых станут «вернисажами», в которых два вечера подряд — 17 и 18 февраля — на зрительский суд будут выставлены предметы объёмного искусства со светящимися элементами (а то и светящиеся целиком, сами по себе). Стало известно, что купол старинной усадьбы художники собираются превратить вподобие фонаря, а над прудиком парка заиграет красками миниатюрное северное сияние. Саму гладь пруда сделают подобием звёздного неба. Самым почётным объектом фестивале обещает стать искусственный спутник (точнее, его макет, конечно), который доставит в парк герой России, космонавт Сергей Кудь-Сверчков. А самым забавным — гигантский брекет лапши «Доширак», созданный художницей Наталией Хохоновой.
И, конечно, художники не могли обойти внимание одно из самых примечательных мест парка — его уютную ротонду. Это небольшое строение на воде временно превратится в лотос. Именно этим цветком видится она художнику Игорю Маратканову.
Напомним, фестиваль светового искусства «Не Темно» в Екатеринбурге будет проводиться уже в двенадцатый раз. В этом году он посвящён месту, где Европа встречается с Азией, где происходит слияние двух таких непохожих культур и традиций — западной и восточной.
На время проведения светового фестиваля «Не Темно» аллеи Харитоновского парка (того, что расположен за ТЮЗом) и дворики усадьбы Харитоновых-Расторгуевых станут «вернисажами», в которых два вечера подряд — 17 и 18 февраля — на зрительский суд будут выставлены предметы объёмного искусства со светящимися элементами (а то и светящиеся целиком, сами по себе). Стало известно, что купол старинной усадьбы художники собираются превратить вподобие фонаря, а над прудиком парка заиграет красками миниатюрное северное сияние. Саму гладь пруда сделают подобием звёздного неба. Самым почётным объектом фестивале обещает стать искусственный спутник (точнее, его макет, конечно), который доставит в парк герой России, космонавт Сергей Кудь-Сверчков. А самым забавным — гигантский брекет лапши «Доширак», созданный художницей Наталией Хохоновой.
И, конечно, художники не могли обойти внимание одно из самых примечательных мест парка — его уютную ротонду. Это небольшое строение на воде временно превратится в лотос. Именно этим цветком видится она художнику Игорю Маратканову.
Напомним, фестиваль светового искусства «Не Темно» в Екатеринбурге будет проводиться уже в двенадцатый раз. В этом году он посвящён месту, где Европа встречается с Азией, где происходит слияние двух таких непохожих культур и традиций — западной и восточной.
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