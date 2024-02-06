Вечерний фестиваль света пройдёт в Харитоновском парке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в конце следующей недели пройдёт один из самых необычных уличных фестивалей — «Не Темно». В этом году площадкой для его проведения послужат аллеи Харитоновского парка.Нынешний фестиваль светового искусства будет проводится уже двенадцатый раз. Сама суть его диктует время проведения — после заката солнца. Когда на Екатеринбург опустится сумрак, в Харитоновском парке загорятся новые шедевры визуального искусства — арт-объекты, главной составляющей которых являются светящиеся элементы. Всего в этот раз публику порадуют 30 предметов светового искусства от современных екатеринбургских художников.В 2024 году участникам фестиваля «Не Темно» было предложено вдохновляться двумя темами при создании световых арт-объектов: это историческое наследие Екатеринбурга и существование на европейско-азиатской границе. Некоторые работы участников фестиваля отвечают на вопрос: «как азиатская половинка проявляется в жителях Екатеринбурга?», другие созданы в размышлениях о месте уральской столицы в мире 21 века.Полюбоваться на экспонаты фестивальной выставки под открытым небом можно будет два вечера подряд, 17 и 18 февраля. Их светящиеся части будут включаться на четыре часа с шести вечера. Вход на аллеи Харитоновского парка и во внутренние дворики усадьбы Расторгуевых-Харитоновых, как и обычно, будет свободным.