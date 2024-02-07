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«Провинциальные танцы» устраивают вечера современной хореографии
Фото: Вечерние Ведомости
Два вечера подряд — 9 и 10 февраля — в бывшем кинотеатре «Колизей» пройдут вечера современной хореографии. Их устраивает новый хозяин уютного здания, труппа «Провинциальные танцы».
В программе вечеров два спектакля. Первый из них — Essence» — это постановка, которая родилась из размышлений хореографа Александры Столяровой над выражением essence of movement («суть движения»). В этой работе каждый танцовщик представляет свою рефлексию о личности и её внутренней силе. Спектакль «Грязь» (хореографы Dark Whiphead, Анна Щеклеина) — это спектакль о том, что скрывается в наших телах и мыслях, внутренние тайны, которые тяжело обсуждать открыто. «Грязь, запрет, табу несут сильный заряд энергии, которая, проявившись, может быть направлена на личную трансформацию и обретение целостности, а значит, и себя», — поясняют хореографы.
Оба вечера в новой обители «Провинциальных танцев» начнутся с семи часов вечера. Билеты на спектакли можно приобрести на сайте театра.
Театр «Провинциальные танцы» — профессиональный театр современной хореографии, основанный в 1990 году в Екатеринбурге. Художественный руководитель театра — Татьяна Баганова. Коллектив этот является одним из ведущих театров современной хореографии в России. Он известен своими экспериментальными постановками, которые сочетают в себе элементы танца, музыки, театра и визуального искусства. Театр активно участвует в международных фестивалях, собрал множество премий и наград, в том числе «Золотую маску».
В программе вечеров два спектакля. Первый из них — Essence» — это постановка, которая родилась из размышлений хореографа Александры Столяровой над выражением essence of movement («суть движения»). В этой работе каждый танцовщик представляет свою рефлексию о личности и её внутренней силе. Спектакль «Грязь» (хореографы Dark Whiphead, Анна Щеклеина) — это спектакль о том, что скрывается в наших телах и мыслях, внутренние тайны, которые тяжело обсуждать открыто. «Грязь, запрет, табу несут сильный заряд энергии, которая, проявившись, может быть направлена на личную трансформацию и обретение целостности, а значит, и себя», — поясняют хореографы.
Оба вечера в новой обители «Провинциальных танцев» начнутся с семи часов вечера. Билеты на спектакли можно приобрести на сайте театра.
Театр «Провинциальные танцы» — профессиональный театр современной хореографии, основанный в 1990 году в Екатеринбурге. Художественный руководитель театра — Татьяна Баганова. Коллектив этот является одним из ведущих театров современной хореографии в России. Он известен своими экспериментальными постановками, которые сочетают в себе элементы танца, музыки, театра и визуального искусства. Театр активно участвует в международных фестивалях, собрал множество премий и наград, в том числе «Золотую маску».
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