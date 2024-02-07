Возрастное ограничение 18+

«Провинциальные танцы» устраивают вечера современной хореографии

21.00 Четверг, 8 февраля 2024
Фото: Вечерние Ведомости
Два вечера подряд — 9 и 10 февраля — в бывшем кинотеатре «Колизей» пройдут вечера современной хореографии. Их устраивает новый хозяин уютного здания, труппа «Провинциальные танцы».

В программе вечеров два спектакля. Первый из них — Essence» — это постановка, которая родилась из размышлений хореографа Александры Столяровой над выражением essence of movement («суть движения»). В этой работе каждый танцовщик представляет свою рефлексию о личности и её внутренней силе. Спектакль «Грязь» (хореографы Dark Whiphead, Анна Щеклеина) — это спектакль о том, что скрывается в наших телах и мыслях, внутренние тайны, которые тяжело обсуждать открыто. «Грязь, запрет, табу несут сильный заряд энергии, которая, проявившись, может быть направлена на личную трансформацию и обретение целостности, а значит, и себя», — поясняют хореографы.

Оба вечера в новой обители «Провинциальных танцев» начнутся с семи часов вечера. Билеты на спектакли можно приобрести на сайте театра.

Театр «Провинциальные танцы» — профессиональный театр современной хореографии, основанный в 1990 году в Екатеринбурге. Художественный руководитель театра — Татьяна Баганова. Коллектив этот является одним из ведущих театров современной хореографии в России. Он известен своими экспериментальными постановками, которые сочетают в себе элементы танца, музыки, театра и визуального искусства. Театр активно участвует в международных фестивалях, собрал множество премий и наград, в том числе «Золотую маску».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Музее Андеграунда нейросеть поучаствует в перформансе
07 февраля 2024
Вечерний фестиваль света пройдёт в Харитоновском парке
08 февраля 2024
Денис Драгунский летит в Екатеринбург
05 февраля 2024
В Кольцово задержали вылет двух «якутских» самолётов
05 февраля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В круге втором. Громкое дело об убийстве в Екатеринбурге будут рассматривать с новой коллегией присяжных

Хроника запутанного дела с элементами комедии, драмы, детектива и мистического триллера
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:00 «Провинциальные танцы» устраивают вечера современной хореографии
20:38 Пожилой детоубийца из Туринской Слободы предстанет перед судом
19:51 Полмиллиона рублей получит травмированный деревом екатеринбуржец
19:06 Вагон сошёл с рельс на станции Екатеринбург-Пассажирский
18:53 В Екатеринбурге четыре автобуса задержали из-за нарушений правил эксплуатации
18:20 Вечерний фестиваль света пройдёт в Харитоновском парке
17:36 В Верхней Пышме в продуктовом магазине покупательнице на голову упала плитка
17:15 В Свердловской области вырос интерес к приёмному родительству
16:25 Суд отменил назначенный бывшему екатеринбургскому священнику штраф по статье о дискредитации
15:59 В Екатеринбурге 17 лет 5 месяцев получил местный житель за убийство в гараже
15:29 На кушвинском керамзитовом заводе погиб рабочий
15:00 Екатеринбурженка обвинила соседей в смерти своих собак
14:18 На охотника из Нижнего Тагила возбудили дело за убитого лося
13:45 В Екатеринбурге на Химмаше хотят построить новый детский садик
13:08 Работников екатеринбургского метрополитена могут обеспечить служебным жильём
12:53 Екатеринбуржцы вновь испытывают проблемы с общественным транспортом
12:13 Улетевших отдыхать на Гоа екатеринбуржцев оставили без багажа
11:44 В центре Екатеринбурга ограбили банк
11:10 Детские тренера в Екатеринбурге стали востребование на 4%
10:55 В Екатеринбурге подсудимый по громкому делу о заказном убийстве в 17-й раз не явился в суд
10:40 Глава СК заинтересовался аварийным домом на Челюскинцев в Екатеринбурге
10:04 В Екатеринбурге ищут очевидцев аварии на улице Готвальда
09:41 Жительница Невьянска погибла в ДТП под Кировградом
21:28 Сбросивший катком в колодец коллегу «строитель» предстанет перед судом Екатеринбурга
20:36 За перелом руки жителю Первоуральска выплатит компенсацию местная «управляшка»
19:52 Екатеринбург рискует лишиться одного из самых «ламповых» своих музеев
Все новости Свердловской области
17:11 Аналитики назвали лидера в сфере цифровой безопасности среди российских экосистем и операторов связи
18:25 В Генпрокуратуре раскритиковали органы власти за недостаточную защиту населения от ЧС
16:40 В Стамбуле у здания суда произошла стрельба, пострадали пять человек
16:03 Посольство: Иран готов поставлять в Россию яйца
15:27 СК: в Стерлитамаке мужчина попытался похитить маленькую девочку во дворе
14:54 Фермеры в Болгарии объявили бессрочные акции протеста и заблокировали трассы
13:38 Минздрав разрешил продавать без рецепта некоторые средства экстренной контрацепции
12:04 Суд в Москве заочно арестовал Бориса Акунина*
19:04 В Сенегале произошли столкновения полиции с демонстрантами на акции против переноса выборов
16:58 В Италии протестующие фермеры колонной выдвинулись в сторону Рима
15:51 Токаев отправил правительство Казахстана в отставку
15:17 МВД обязало участковых проводить профилактическую работу с «дискредитаторами» армии
15:13 ВТБ Лизинг предлагает автомобили с субсидией по программе льготного лизинга Минпромторга России
13:17 Прокуратура: в Хабаровске самолет вернулся в аэропорт из-за треснувшего лобового стекла
12:13 В Красноярском крае директор предприятия, по вине которого погибли 20 человек, получил 4 года колонии
10:48 МЧС: обломки потерпевшего крушение вертолета Ми-8 обнаружены в Онежском озере
19:02 В 2023 году в России было выдано рекордное число ипотек
18:36 В России впервые пройдёт олимпиада по промышленному программированию для школьников
17:56 Гастроэнтеролог рассказал о пользе бананов для сердца
17:32 ФАС возбудила 28 дел о завышении цен на топливном рынке
17:22 В Кении в результате пожара на АЗС пострадали более 200 человек, 2 погибли
16:52 Депутат Госдумы заявил, что в России появятся шпионы-патриоты
15:41 В Финляндии к масштабным забастовкам присоединился общественный транспорт
14:59 В ГД внесли законопроект, который повышает призывной возраст до 50 лет для получивших гражданство РФ
14:24 В деле о заказном убийстве екатеринбургского бизнесмена адвокаты увидели серьезные нестыковки
21:58 Средний размер возможной ипотеки в России составляет 4,3 миллиона рублей
Все новости России и мира
21:00 «Провинциальные танцы» устраивают вечера современной хореографии
20:38 Пожилой детоубийца из Туринской Слободы предстанет перед судом
19:51 Полмиллиона рублей получит травмированный деревом екатеринбуржец
19:06 Вагон сошёл с рельс на станции Екатеринбург-Пассажирский
18:53 В Екатеринбурге четыре автобуса задержали из-за нарушений правил эксплуатации
18:25 «Уралкалий» выделил средства на медицинское оборудование для больницы Соликамска
18:20 Вечерний фестиваль света пройдёт в Харитоновском парке
17:36 В Верхней Пышме в продуктовом магазине покупательнице на голову упала плитка
17:15 В Свердловской области вырос интерес к приёмному родительству
16:25 Суд отменил назначенный бывшему екатеринбургскому священнику штраф по статье о дискредитации
15:59 В Екатеринбурге 17 лет 5 месяцев получил местный житель за убийство в гараже
15:31 Росреестр Прикамья разъясняет, можно ли разделить арестованную недвижимость
15:29 На кушвинском керамзитовом заводе погиб рабочий
15:27 Пермские ученые представили промышленный образец антропоморфного робота для обучения студентов, ординаторов и врачей-стоматологов
15:00 Екатеринбурженка обвинила соседей в смерти своих собак
14:18 На охотника из Нижнего Тагила возбудили дело за убитого лося
13:45 В Екатеринбурге на Химмаше хотят построить новый детский садик
13:08 Работников екатеринбургского метрополитена могут обеспечить служебным жильём
12:53 Екатеринбуржцы вновь испытывают проблемы с общественным транспортом
12:13 Улетевших отдыхать на Гоа екатеринбуржцев оставили без багажа
11:44 В центре Екатеринбурга ограбили банк
11:10 Детские тренера в Екатеринбурге стали востребование на 4%
10:55 В Екатеринбурге подсудимый по громкому делу о заказном убийстве в 17-й раз не явился в суд
10:40 Глава СК заинтересовался аварийным домом на Челюскинцев в Екатеринбурге
10:17 8 февраля в ГУФССП России по Пермскому краю проходит горячая линия по вопросам работы коллекторов
10:04 В Екатеринбурге ищут очевидцев аварии на улице Готвальда
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK