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В Музее Андеграунда нейросеть поучаствует в перформансе
Фрагмент афиши мероприятия
Необычный перформанс пройдёт в Музее Андеграунда (Екатеринбург, улица Добролюбова, 2Д) в середине месяца. Его полноправной участницей наряду с художниками и танцорами поучаствует нейросеть.
Организуют перформанс мультимедиа-художники Славы SAF и Артура Софина при участии OKOLO Dance Company. Называться представление будет «Настройка диалога» и диалог тут имеется в виду между людьми и искусственным интеллектом. По задумке художников, нейросеть будет отслеживать движения перформеров в пространстве галереи, анализировать их и интерпретировать в визуальные образы, которые будут проецироваться на экран. Таким образом произойдёт синтез нескольких искусств и этой новомодной игрушки — нейросети — которая захватывает всё больше областей применения.
Перформанс «Настройка диалога» призван исследовать телесность и цифровые технологии, и поможет понять, как искусственный интеллект воспринимает отдельного человека и сообщество. В конце вечера художники обещают пообщаться с публикой и ответить на вопросы о собственном творчестве и о нейросетях.
Начнётся перформанс 16 февраля в семь часов вечера. Билеты выгоднее всего приобретать заранее на сайте — так они окажутся ощутимо дешевле, чем если их покупать на входе в день мероприятия.
Организуют перформанс мультимедиа-художники Славы SAF и Артура Софина при участии OKOLO Dance Company. Называться представление будет «Настройка диалога» и диалог тут имеется в виду между людьми и искусственным интеллектом. По задумке художников, нейросеть будет отслеживать движения перформеров в пространстве галереи, анализировать их и интерпретировать в визуальные образы, которые будут проецироваться на экран. Таким образом произойдёт синтез нескольких искусств и этой новомодной игрушки — нейросети — которая захватывает всё больше областей применения.
Перформанс «Настройка диалога» призван исследовать телесность и цифровые технологии, и поможет понять, как искусственный интеллект воспринимает отдельного человека и сообщество. В конце вечера художники обещают пообщаться с публикой и ответить на вопросы о собственном творчестве и о нейросетях.
Начнётся перформанс 16 февраля в семь часов вечера. Билеты выгоднее всего приобретать заранее на сайте — так они окажутся ощутимо дешевле, чем если их покупать на входе в день мероприятия.
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