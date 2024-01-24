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Литературный квартал Екатеринбурга организовал «Бажовские дни»
Иллюстрация: Литературный Квартал
Обширную культурную программу приготовили в Екатеринбурге, чтобы отметить 145-летие одного из главных писателей Урала. Мероприятий к дню рождения Павла Бажова так много, что понадобилось расписать их почти на неделю.
«Вечерние Ведомости» уже писали о том, как собираются отметить бажовский юбилей в Свердловской областной библиотеке имени Белинского в субботу, 27 января. А «Литературный квартал» Екатеринбурга празднование дня рождения писателя отмечает уже несколько дней. «Бажовские дни» от Литквартала начались 23 января и продлятся до воскресенья, 28 января, включительно. Кадлый день предлагая поклонникам писателя что-то новое. Так, сегодня в Музее кукол и детской книги на улице Пролетарской открылась выставка «Женское дело», посвящённая героиням бажовских сказов. Завтра, 26 января особая экскурсия пройдёт на улице Чапаева, в доме-музее Бажова. А воскресенье, 28 января, там же состоится «Морковное чаепитие» и просмотр мультипликационного фильма «Валенки Бажова», который создан известным уральским аниматором Сергеем Айнутдиновым.
Разумеется, юбилей отмечают не только в Екатеринбурге. В родной для писателя Сысерти тоже проходят «Бажовские дни», которые продлятся даже дольше, до последнего январского дня. Ну, а в интернете присоединиться к празднику можно, например, тем, что установить в телеграм-канале особый набор стикеров под названием «Всем Бажов!». Эти забавные анимированные стикеры были созданы специально «к дате».
«Вечерние Ведомости» уже писали о том, как собираются отметить бажовский юбилей в Свердловской областной библиотеке имени Белинского в субботу, 27 января. А «Литературный квартал» Екатеринбурга празднование дня рождения писателя отмечает уже несколько дней. «Бажовские дни» от Литквартала начались 23 января и продлятся до воскресенья, 28 января, включительно. Кадлый день предлагая поклонникам писателя что-то новое. Так, сегодня в Музее кукол и детской книги на улице Пролетарской открылась выставка «Женское дело», посвящённая героиням бажовских сказов. Завтра, 26 января особая экскурсия пройдёт на улице Чапаева, в доме-музее Бажова. А воскресенье, 28 января, там же состоится «Морковное чаепитие» и просмотр мультипликационного фильма «Валенки Бажова», который создан известным уральским аниматором Сергеем Айнутдиновым.
Разумеется, юбилей отмечают не только в Екатеринбурге. В родной для писателя Сысерти тоже проходят «Бажовские дни», которые продлятся даже дольше, до последнего январского дня. Ну, а в интернете присоединиться к празднику можно, например, тем, что установить в телеграм-канале особый набор стикеров под названием «Всем Бажов!». Эти забавные анимированные стикеры были созданы специально «к дате».
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