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Юбилей Бажова отметят в Белинке
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Сысерти 145 лет тому назад родился мальчик, которому суждено вырасти и стать одним из самых известных уральских писателей и, практически, зачинателем нового литературного направления, «уральского сказа». Некруглый юбилей Бажова собираются отметить в день его рождения в областной библиотеке имени Белинского.
Празднование юбилея Павла Бажова в Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени В. Г. Белинского в субботу, 27 января (именно эта дата считается днём рождения писателя, но по нынешнему, грегорианскому календарю; по календарю юлианскому Бажов родился 15 января). По такому поводу библиотекой организуется большая встреча библиотекарей и библиофилов, литературоведов и кинематографистов. Ну, и рядовых читателей на неё приглашают, конечно, тоже.
Этой тёплой, интеллигентной компанией в актовом зале библиотеки будут читать фрагменты произведений юбиляра, смотреть отрывки из фильмов по его сказам, музицировать и вспоминать этапы жизни писателя.
Среди заявленных участников праздника — журналист и историк Александр Федосов, актёр Александр Борисов, фолк-шоу-группа «Озорное колесо». Помимо их выступлений, посетители библиотеки смогут узнать о новых книгах, посвящённых Бажову и посмотреть совсем свежий, только что смонтированный короткометражный детский фильм «Как Дема Баклушин Бажова прочёл».
Начнётся праздник в два часа дня. Присоединиться к нему можно будет и дистанционно: в официальной группе библиотеки в VK запустят трансляцию с мероприятия.
Празднование юбилея Павла Бажова в Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени В. Г. Белинского в субботу, 27 января (именно эта дата считается днём рождения писателя, но по нынешнему, грегорианскому календарю; по календарю юлианскому Бажов родился 15 января). По такому поводу библиотекой организуется большая встреча библиотекарей и библиофилов, литературоведов и кинематографистов. Ну, и рядовых читателей на неё приглашают, конечно, тоже.
Этой тёплой, интеллигентной компанией в актовом зале библиотеки будут читать фрагменты произведений юбиляра, смотреть отрывки из фильмов по его сказам, музицировать и вспоминать этапы жизни писателя.
Среди заявленных участников праздника — журналист и историк Александр Федосов, актёр Александр Борисов, фолк-шоу-группа «Озорное колесо». Помимо их выступлений, посетители библиотеки смогут узнать о новых книгах, посвящённых Бажову и посмотреть совсем свежий, только что смонтированный короткометражный детский фильм «Как Дема Баклушин Бажова прочёл».
Начнётся праздник в два часа дня. Присоединиться к нему можно будет и дистанционно: в официальной группе библиотеки в VK запустят трансляцию с мероприятия.
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