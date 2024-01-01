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Поэтический мастер-класс проведут в Ельцин Центре
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На протяжении всех новогодних праздников в Ельцин Центре проводят мастер-классы для творческих людей. Цикл объединили под названием «Театральные чудеса», а ближайший из мастер-классов — поэтический — проведут завтра, 4 января.
Поэт и кандидат филологических наук Егана Джаббарова научит начинающих поэтов необычной технике стихосложения — «Блэкаут». Участники мастер-класса узнают, что характеризует подобную поэтическую технику и научатся создавать новые смыслы слов сочетанием их друг с другом. Итогом мастер-класса станут новые стихи, сочинённые в течение часа, на который рассчитан мастер-класс. Начало мероприятия в 15.00, а билеты на него можно приобрести на официальном сайте Ельцин Центра.
Другие мастер-классы из цикла «Театральные чудеса» обучат посетителей Ельцин Центра мастерству кинорежиссуры, операторского дела, раскроют тайны фокусников и покажут, как в домашних условиях создать театр теней.
Поэт и кандидат филологических наук Егана Джаббарова научит начинающих поэтов необычной технике стихосложения — «Блэкаут». Участники мастер-класса узнают, что характеризует подобную поэтическую технику и научатся создавать новые смыслы слов сочетанием их друг с другом. Итогом мастер-класса станут новые стихи, сочинённые в течение часа, на который рассчитан мастер-класс. Начало мероприятия в 15.00, а билеты на него можно приобрести на официальном сайте Ельцин Центра.
Другие мастер-классы из цикла «Театральные чудеса» обучат посетителей Ельцин Центра мастерству кинорежиссуры, операторского дела, раскроют тайны фокусников и покажут, как в домашних условиях создать театр теней.
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