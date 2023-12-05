Возрастное ограничение 18+
Огни над «Северным сиянием» в парке Маяковского зажгутся в конце недели
Фото: парк Маяковского / vk.com/ekbcpkio
Погода в Екатеринбурге постепенно становится похожей на среднестатистический уральский климат, и в Центральном парке культуры и отдыха имени В. Маяковского смогли, наконец, определиться с датой открытия популярного в городе катка «Северное сияния».
Любители кататься на коньках смогут сделать это уже в конце этой недели — «Северное Сияние» в Парке Маяковского откроют в субботу, 16 декабря. И на вечер этого дня для посетителей готовят обширную программу. Она включает мастер-класс на коньках от чемпионки мира по синхронному катанию Екатерины Коваль, показательные выступления спортсменов Федерации фигурного катания Свердловской области и Dj-сет от Nickолаич & Kenar. А на следующий день, в воскресенье, в медиарубке для катающихся на «Северном Сиянии» будет играть квартет саксофонов «Градиент».
В субботу в Парке Маяковского откроется не только каток. С этого же дня начнёт работать Фабрика подарков Дедушки Мороза. Это новогодняя интерактивная площадка, где ежедневно проходят экскурсии, квесты и игры. В качестве экскурсоводов и ведущих мероприятий здесь выступают Дед Мороз и его волшебные помощники. Подробнее с расписанием работы Фабрики можно ознакомиться на официальном сайте Парка Маяковского.
Любители кататься на коньках смогут сделать это уже в конце этой недели — «Северное Сияние» в Парке Маяковского откроют в субботу, 16 декабря. И на вечер этого дня для посетителей готовят обширную программу. Она включает мастер-класс на коньках от чемпионки мира по синхронному катанию Екатерины Коваль, показательные выступления спортсменов Федерации фигурного катания Свердловской области и Dj-сет от Nickолаич & Kenar. А на следующий день, в воскресенье, в медиарубке для катающихся на «Северном Сиянии» будет играть квартет саксофонов «Градиент».
В субботу в Парке Маяковского откроется не только каток. С этого же дня начнёт работать Фабрика подарков Дедушки Мороза. Это новогодняя интерактивная площадка, где ежедневно проходят экскурсии, квесты и игры. В качестве экскурсоводов и ведущих мероприятий здесь выступают Дед Мороз и его волшебные помощники. Подробнее с расписанием работы Фабрики можно ознакомиться на официальном сайте Парка Маяковского.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Подсветку за 3,2 миллиона хотят установить на мосту в Преображенском парке Екатеринбурга
06 декабря 2023
06 декабря 2023
Про уральских динозавров расскажут в «Пространстве Заря»
11 декабря 2023
11 декабря 2023