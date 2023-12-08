В уходящем году в Екатеринбурге «Не темно» не будет

«Февраль отлично подходит под концепцию фестиваля. В это время все еще темнеет достаточно рано, благодаря чему мы можем не менять продолжительность мероприятия — 4 часа. Все уже устали от зимы и рады каждому позитивному поводу. Декабрьский «Не темно» вписывался в череду предновогодних событий, «Не темно» в феврале — тоже новогодняя сказка, но уже азиатская», — приводит слова руководителя фонда «Культурный транзит» Евгения Никитина телеграм-канал «Екатарсис».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости