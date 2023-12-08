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В уходящем году в Екатеринбурге «Не темно» не будет
Фото: ВК-сообщество «Не темно» / vk.com/undarkfest
Организаторы фестиваля светового искусства «Не темно» приняли решение не устраивать это мероприятие в уходящем, 2023 году. Оно всё равно состоится этой зимой, но чуть позже, уже в следующем году.
С самого зарождения фестиваль светящихся объектов проводили в Екатеринбурге в декабре. Но вот на одиннадцатый раз произошло изменение в сроках — «Не темно» проведут в феврале. Перенос произошёл сразу по ряду причин, как технического, так и личного свойства.
Ещё одной фестивальной переменой станет место, где будут выставлены шедевры светового искусства. Новую локацию пока не называют, но обещают, что располагаться она будет где-то в центральной части Екатеринбурга.
С самого зарождения фестиваль светящихся объектов проводили в Екатеринбурге в декабре. Но вот на одиннадцатый раз произошло изменение в сроках — «Не темно» проведут в феврале. Перенос произошёл сразу по ряду причин, как технического, так и личного свойства.
«Февраль отлично подходит под концепцию фестиваля. В это время все еще темнеет достаточно рано, благодаря чему мы можем не менять продолжительность мероприятия — 4 часа. Все уже устали от зимы и рады каждому позитивному поводу. Декабрьский «Не темно» вписывался в череду предновогодних событий, «Не темно» в феврале — тоже новогодняя сказка, но уже азиатская», — приводит слова руководителя фонда «Культурный транзит» Евгения Никитина телеграм-канал «Екатарсис».
Ещё одной фестивальной переменой станет место, где будут выставлены шедевры светового искусства. Новую локацию пока не называют, но обещают, что располагаться она будет где-то в центральной части Екатеринбурга.
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