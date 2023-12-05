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Начался сбор средств на реставрацию Белой Башни

18.32 Пятница, 8 декабря 2023
Фото Антона Каптелова
Как и планировали, опекуны Белой Башни объявили сбор денег на проведение реконструкции одного из самых узнаваемых архитектурных объектов Екатеринбурга. Всего планируется собрать 60 миллионов рублей.

Сбор денег объявила арх-группа «Podelniki», которая более десяти лет ухаживает за бывшей водонапорной башней на Уралмаше, прибирается в ней, устраивает посильные ремонты и всячески «пиарит» её в качестве уникального шедевра советского конструктивизма. В составленном «подельниками» планах на реконструкцию — укрепление всей конструкции сооружения, замена окон и дверей, реставрация крыши, обновление фасада. Кроме того, в Белую Башню хотят провести воду и отопление. Последнее позволит проводить в интерьерах башни культурные мероприятия круглый год и в любой холод. До сих пор же выставки о самой Белой Башни и экскурсии по ней преимущественно устраиваются в тёплое время года.

Напомним, что не так давно была проведена проверка екатеринбуржцев на внесение своей денежной лепты в реконструкцию Белой Башни. Для этого в интернете устроили онлайн-опрос «Лично вы готовы скинуться на реконструкцию Белой башни?». Его результаты позволили одной из «подельниц», выпускнице Уральской архитектурной академии, градозащитнице Полине Ивановой оптимистично заявить, что собрать необходимую сумму среди горожан вполне возможно. И вот пришло время для самих горожан доказать это на практике — любую посильную сумму можно перечислить способами, описанными Полиной Ивановой в её телеграм-канале.

Кстати, буквально накануне объявления сбора денег на реставрацию Белой Башни стало известно, что бывшее водонапорное сооружение попала в список самых узнаваемых объектов архитектуры в России. Об этом сообщила пресс-служба проекта «Архитектурный перископ».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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12:27 Восемь домов остались без отопления в Верхней Салде в тридцатиградусный мороз
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