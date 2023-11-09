Возрастное ограничение 18+
Екатеринбуржцев проверили на любовь к Белой башне
Фото Антона Каптелова
Небольшой онлайн-опрос для жителей Екатеринбурга прошёл в Интернете в телеграм-канале издания «66.RU». Вопрос был один: «Лично вы готовы скинуться на реконструкцию Белой башни?».
Опросник с двумя вариантами ответа — «да» или «нет» — появился в телеграм-канале этим вечером, и менее чем через час в нём поучаствовала почти тысяча горожан. Связано его появлением с обнародования суммы, которая необходима для реставрации старой водонапорной башни на Уралмаше, в городе и за его пределами известной как «Белая башня». Интересный образец советского конструктивизма, памятник архитектуры давно стал одним из узнаваемых символов Екатеринбурга. Но со временем он ветшает, несмотря на все попытки ценителей держать строение в порядке. По оценкам архитектурной группы «Podelniki», которая взяла под свою опеку городской символ, на реставрацию Белой башни необходимо 60 миллионов рублей. Их «подельники» надеются собирать «с миру по нитке», при помощи краундфандинга.
По предварительным результатам опроса (а в нём ещё можно поучаствовать) выпускница Уральской архитектурной академии, градозащитница, директор архитектурной группы «Podelniki» пришла к оптимистичному выводу, что собрать такую внушительную сумму среди горожан вполне возможно. «Треть опрошенных готова скинуться на Башню. В целом, если треть жителей города скинется по 100 рублей, то, кажется, мы закроем сбор», — пишет она уже в своём персональном телеграм-канале.
Народный сбор на реставрацию Белой башни планируют объявить 18 ноября. Вот тогда и будет по-настоящему проверена любовь екатеринбуржцев к этому объекту. Ведь одно дело — кликнуть на слово «да» под вопросом о готовности внести свою денежную лепту. И совсем другое — перевести какую-то сумму.
Опросник с двумя вариантами ответа — «да» или «нет» — появился в телеграм-канале этим вечером, и менее чем через час в нём поучаствовала почти тысяча горожан. Связано его появлением с обнародования суммы, которая необходима для реставрации старой водонапорной башни на Уралмаше, в городе и за его пределами известной как «Белая башня». Интересный образец советского конструктивизма, памятник архитектуры давно стал одним из узнаваемых символов Екатеринбурга. Но со временем он ветшает, несмотря на все попытки ценителей держать строение в порядке. По оценкам архитектурной группы «Podelniki», которая взяла под свою опеку городской символ, на реставрацию Белой башни необходимо 60 миллионов рублей. Их «подельники» надеются собирать «с миру по нитке», при помощи краундфандинга.
По предварительным результатам опроса (а в нём ещё можно поучаствовать) выпускница Уральской архитектурной академии, градозащитница, директор архитектурной группы «Podelniki» пришла к оптимистичному выводу, что собрать такую внушительную сумму среди горожан вполне возможно. «Треть опрошенных готова скинуться на Башню. В целом, если треть жителей города скинется по 100 рублей, то, кажется, мы закроем сбор», — пишет она уже в своём персональном телеграм-канале.
Народный сбор на реставрацию Белой башни планируют объявить 18 ноября. Вот тогда и будет по-настоящему проверена любовь екатеринбуржцев к этому объекту. Ведь одно дело — кликнуть на слово «да» под вопросом о готовности внести свою денежную лепту. И совсем другое — перевести какую-то сумму.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Екатеринбуржцы пожаловались на лед возле 23-й больницы
07 ноября 2023
07 ноября 2023
Пропавшие в Свердловской области во время сплава туристы нашлись
31 октября 2023
31 октября 2023