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11 зданий на Завокзальном в Екатеринбурге попали под КРТ
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге утвердили ещё одну площадку под КРТ («Комплексное развитие территорий»). Ею стала территория в микрорайоне Завокзальный.
Речь идёт о пространстве площадью более 59 тысяч квадратных метров, расположенном в границах улиц Майкопская, Армавирская и Подгорная. Сейчас там находятся 15 зданий, два из которых в аварийном состоянии, сообщили в администрации города.
На месте снесенных домов также обещают построить детский сад на 250 малышей и универсальный спортивный объект.
Речь идёт о пространстве площадью более 59 тысяч квадратных метров, расположенном в границах улиц Майкопская, Армавирская и Подгорная. Сейчас там находятся 15 зданий, два из которых в аварийном состоянии, сообщили в администрации города.
«Все они построены в конце 1950-х – 1960-х годах. По итогам аукциона девелопер получит возможность снести 11 из них, чтобы вместо возвести современное жилье»,
– рассказали в мэрии.
На месте снесенных домов также обещают построить детский сад на 250 малышей и универсальный спортивный объект.
Иллюстрация: «Екатеринбург. Главное» / t.me/ekatglavnoe
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