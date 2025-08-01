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В Екатеринбурге сдали многоэтажку со встроенно-пристроенным детским садом
Фото: «УГМК-Застройщик»
В Екатеринбурге завершилось строительство 15-этажного многоквартирного дома со встроенно-пристроенным детским садом в ЖК «Нагорный». Здание уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию.
Дом построила компания «УГМК-Застройщик». Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе компании, новостройка объединяет секции жилого комплекса через парадную, где предусмотрены мягкая зона и туалетные комнаты для гостей. В будущем частью инфраструктуры станет соседский центр с пространством для работы, встреч и проведения праздников. Также в новом доме оборудовано помещение для колясок. Там же владельцы собак смогут помыть своим питомцам лапы после прогулки. Во дворе новостройки установлен многофункциональный комплекс для детей, в планах создание лаунж-зоны для отдыха.
Однако главной особенностью дома вскоре станет детский сад на 118 мест для малышей от 2 до 7 лет. Он разместится на первом и втором этажах. Общая площадь дошкольного учреждения составляет 2 тысячи квадратных метров — в помещениях высокие потолки и панорамные окна. Для малышей оборудованы музыкальный и спортивный залы, медицинские кабинеты, а также мягкий кинотеатр «на лестнице». Помимо этого, есть зоны для «детских советов». Питание будет организовано в специальном детском кафе, где дети также смогут освоить кулинарные навыки. Для прогулок у малышей предусмотрены отведенные зоны на закрытой территории.
Застройщик отмечает самодостаточность ЖК «Нагорный». В жилом комплексе есть магазины, ресторан и кофейня, медицинский центр, фитнес-клуб с бассейном, детский развивающий клуб, а между первой и второй секциями — сквер. Там уже высажены молодые деревья и кустарники, установлены беседки и большие модульные скамейки. Пространство открыто и доступно для всех желающих, а не только для жителей комплекса.
Напомним, что проект на протяжении нескольких лет входит в пятёрку лучших новостроек России по потребительским качествам в рейтинге ЕРЗ.РФ. В прошлом году жилой комплекса стал победителем в категории «Лучший жилой проект в РФ: редевелопмент территории нежилой застройки» федерального конкурса «ТОП ЖК», а в этом году управляющая компания «Нагорного» одержала победу в Межрегиональной многоотраслевой премии профессионалов предприятий городского хозяйства в номинации «Лучшая организация по содержанию мест общего пользования».
Дом построила компания «УГМК-Застройщик». Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе компании, новостройка объединяет секции жилого комплекса через парадную, где предусмотрены мягкая зона и туалетные комнаты для гостей. В будущем частью инфраструктуры станет соседский центр с пространством для работы, встреч и проведения праздников. Также в новом доме оборудовано помещение для колясок. Там же владельцы собак смогут помыть своим питомцам лапы после прогулки. Во дворе новостройки установлен многофункциональный комплекс для детей, в планах создание лаунж-зоны для отдыха.
Однако главной особенностью дома вскоре станет детский сад на 118 мест для малышей от 2 до 7 лет. Он разместится на первом и втором этажах. Общая площадь дошкольного учреждения составляет 2 тысячи квадратных метров — в помещениях высокие потолки и панорамные окна. Для малышей оборудованы музыкальный и спортивный залы, медицинские кабинеты, а также мягкий кинотеатр «на лестнице». Помимо этого, есть зоны для «детских советов». Питание будет организовано в специальном детском кафе, где дети также смогут освоить кулинарные навыки. Для прогулок у малышей предусмотрены отведенные зоны на закрытой территории.
Застройщик отмечает самодостаточность ЖК «Нагорный». В жилом комплексе есть магазины, ресторан и кофейня, медицинский центр, фитнес-клуб с бассейном, детский развивающий клуб, а между первой и второй секциями — сквер. Там уже высажены молодые деревья и кустарники, установлены беседки и большие модульные скамейки. Пространство открыто и доступно для всех желающих, а не только для жителей комплекса.
Напомним, что проект на протяжении нескольких лет входит в пятёрку лучших новостроек России по потребительским качествам в рейтинге ЕРЗ.РФ. В прошлом году жилой комплекса стал победителем в категории «Лучший жилой проект в РФ: редевелопмент территории нежилой застройки» федерального конкурса «ТОП ЖК», а в этом году управляющая компания «Нагорного» одержала победу в Межрегиональной многоотраслевой премии профессионалов предприятий городского хозяйства в номинации «Лучшая организация по содержанию мест общего пользования».
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