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Дело избившего спортивного судью екатеринбуржца передали в суд
Фото: прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге передали в суд уголовное дело местного жителя Адониса Мироева, который 23 апреля этого года напал на детского тренера по фигурному катанию Михаила Слободчикова. Ему предъявлено обвинение по статье 213 УК РФ – «хулиганство».
Напомним, мужчина посчитал, что детский тренер, который в тот день входил в состав судей на соревнованиях по фигурному катанию в МВЦ «Экспо», несправедливо занизил оценки его дочери, и решил за это избить.
По версии следствия, Мироев дождался спортивного судью в павильоне №4 выставочного центра, где в 18.52 вступил в конфликт со Слободчиковым и напал на него.
Всё это происходило на глазах очевидцев, которые в том числе, пытались остановить мужчину, но тот, как отметили в ведомстве, не унимался, продолжая пытаться ударить спортивного судью.
Свою вину обвиняемый не признал.
Напомним, мужчина посчитал, что детский тренер, который в тот день входил в состав судей на соревнованиях по фигурному катанию в МВЦ «Экспо», несправедливо занизил оценки его дочери, и решил за это избить.
По версии следствия, Мироев дождался спортивного судью в павильоне №4 выставочного центра, где в 18.52 вступил в конфликт со Слободчиковым и напал на него.
«Грубо нарушая общественный порядок, обвиняемый, применяя насилие к потерпевшему, выкрутил последнему кисть правой руки, в которой был сотовый телефон, вследствие чего тренер испытал физическую боль. В дальнейшем обвиняемый нанес не менее одного удара рукой в левую теменно-височную область головы потерпевшего, не менее одного удара ногой в область локтя потерпевшего, причинив последнему сильную физическую боль»,
– рассказали в областной прокуратуре.
Всё это происходило на глазах очевидцев, которые в том числе, пытались остановить мужчину, но тот, как отметили в ведомстве, не унимался, продолжая пытаться ударить спортивного судью.
Свою вину обвиняемый не признал.
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