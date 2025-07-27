Дело избившего спортивного судью екатеринбуржца передали в суд

«Грубо нарушая общественный порядок, обвиняемый, применяя насилие к потерпевшему, выкрутил последнему кисть правой руки, в которой был сотовый телефон, вследствие чего тренер испытал физическую боль. В дальнейшем обвиняемый нанес не менее одного удара рукой в левую теменно-височную область головы потерпевшего, не менее одного удара ногой в область локтя потерпевшего, причинив последнему сильную физическую боль»,