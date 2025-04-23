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На избившего спортивного судью екатеринбуржца возбудили уголовное дело

10.01 Пятница, 25 апреля 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело на мужчину, который избил спортивного судью из-за того, что его дочь не заняла призового места на соревнованиях по фигурному катанию.

Зовут его Адонис Мироев. Он решил, что его дочери занизили оценки из-за необъективного судейства, и в минувшую среду, 23 апреля, он подкараулил в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» тренера, входившего в составе судей – Михаила Слободчикова из Первоуральска, и избил его. Спортивного тренера увезли на скорой. Об этом сообщало издание Е1.

Накануне по указанию исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова следственным отделом СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга возбудили дело по статье о хулиганстве (статья 213 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР.

Перед этим в разговоре с ТАСС наказать Мироева призывала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Ранее Мироев уже попадал в СМИ в связи со своим агрессивным поведением – на своём Range Rover он объезжал пробку по тротуару, угрожая пешеходам, делавшим ему замечания.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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«Третий судебный круг» после двух оправдательных приговоров по громкому делу начинается в Екатеринбурге
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12:05 На два месяца в Екатеринбурге закроют движение по переулку Лобачевского
11:47 Глава СК потребовал доклад по делу о нападении на спортивного судью в Екатеринбурге
11:11 Зарезавшей домогавшегося гостя жительнице Верхней Салды вынесли приговор
10:57 23 килограмма незадекларированной косметики из Индии пыталась провезти екатеринбурженка
10:01 На избившего спортивного судью екатеринбуржца возбудили уголовное дело
09:36 На Урале нарисовали комикс про рыцаря-самокатчика
21:16 Большой городской опрос проходит в Екатеринбурге
20:20 В Каменске-Уральском мусоровоз вогнал неосторожного мальчика в кому
19:55 В Полевском отметят некруглый юбилей Северской домны
19:26 Дюжину уральцев спасли свердловские пожарные за одни сутки
18:55 За прошлогоднее ДТП в Сысерти ответила лошадница
18:39 Предпремьерный показ нового фильма Ивана Соснина ждут в Екатеринбурге
17:40 В Екатеринбурге на улице Данилы Зверева сбили 14-летнего юношу на самокате
17:16 В полиции раскрыли подробности драки в центре Екатеринбурга 22 апреля
16:24 В Екатеринбурге хотят обсудить корректировку маршрутов общественного транспорта
16:09 Областной суд признал законным отказ Сысертской думы в созыве референдума по вопросу мусорного полигона
15:55 В свердловском МЧС предупреждают о непогоде 25 апреля
15:49 Для главы СК сделают доклад о массовом отравлении среди учеников екатеринбургской школы №178
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