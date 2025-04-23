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На избившего спортивного судью екатеринбуржца возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело на мужчину, который избил спортивного судью из-за того, что его дочь не заняла призового места на соревнованиях по фигурному катанию.
Зовут его Адонис Мироев. Он решил, что его дочери занизили оценки из-за необъективного судейства, и в минувшую среду, 23 апреля, он подкараулил в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» тренера, входившего в составе судей – Михаила Слободчикова из Первоуральска, и избил его. Спортивного тренера увезли на скорой. Об этом сообщало издание Е1.
Накануне по указанию исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова следственным отделом СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга возбудили дело по статье о хулиганстве (статья 213 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР.
Перед этим в разговоре с ТАСС наказать Мироева призывала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Ранее Мироев уже попадал в СМИ в связи со своим агрессивным поведением – на своём Range Rover он объезжал пробку по тротуару, угрожая пешеходам, делавшим ему замечания.
Зовут его Адонис Мироев. Он решил, что его дочери занизили оценки из-за необъективного судейства, и в минувшую среду, 23 апреля, он подкараулил в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» тренера, входившего в составе судей – Михаила Слободчикова из Первоуральска, и избил его. Спортивного тренера увезли на скорой. Об этом сообщало издание Е1.
Накануне по указанию исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова следственным отделом СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга возбудили дело по статье о хулиганстве (статья 213 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР.
Перед этим в разговоре с ТАСС наказать Мироева призывала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Ранее Мироев уже попадал в СМИ в связи со своим агрессивным поведением – на своём Range Rover он объезжал пробку по тротуару, угрожая пешеходам, делавшим ему замечания.
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