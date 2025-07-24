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На маршруте «Сысертская сотня» хотят обновить метки
Фото предоставлено Владом Бородиным
Свердловские волонтёры собираются завтра, 2 августа, в велопоход по тропе «Сысертская сотня», чтобы обновить метки на маршруте.
Как сообщил Вечерним ведомостям один из кураторов «Сысертской сотни» Влад Бородин, в планах обновить метки на деревьях с помощью волонтёров на маршруте от села Щелкун до Чайного дома «Черёмуха» в Верхней Сысерти.
Принять участие в походе может любой желающий. Для этого нужно связаться с Бородиным по номеру: 8-922-600-65-64.
Добровольцам обещают предоставить краски и необходимый инвентарь для маркировки. Желательно иметь велосипед – при его отсутствии предложат воспользоваться сервисом аренды.
Как сообщил Вечерним ведомостям один из кураторов «Сысертской сотни» Влад Бородин, в планах обновить метки на деревьях с помощью волонтёров на маршруте от села Щелкун до Чайного дома «Черёмуха» в Верхней Сысерти.
Принять участие в походе может любой желающий. Для этого нужно связаться с Бородиным по номеру: 8-922-600-65-64.
Добровольцам обещают предоставить краски и необходимый инвентарь для маркировки. Желательно иметь велосипед – при его отсутствии предложат воспользоваться сервисом аренды.
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