На маршруте «Сысертская сотня» хотят обновить метки

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловские волонтёры собираются завтра, 2 августа, в велопоход по тропе «Сысертская сотня», чтобы обновить метки на маршруте.Как сообщил Вечерним ведомостям один из кураторов «Сысертской сотни» Влад Бородин, в планах обновить метки на деревьях с помощью волонтёров на маршруте от села Щелкун до Чайного дома «Черёмуха» в Верхней Сысерти.Принять участие в походе может любой желающий. Для этого нужно связаться с Бородиным по номеру: 8-922-600-65-64.Добровольцам обещают предоставить краски и необходимый инвентарь для маркировки. Желательно иметь велосипед – при его отсутствии предложат воспользоваться сервисом аренды.