«Спецавтобаза» аннулировала «некорректные квитанции» в Екатеринбурге

– говорится в сообщении на сайте оператора.

«Квитанции с корректными данными будут разосланы екатеринбуржцам в срок до 8 августа. Тем, кто оплатил счета, по предыдущим сведениям, будет сделан перерасчет – он отразится уже в этой "платёжке"»,