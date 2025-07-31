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«Спецавтобаза» аннулировала «некорректные квитанции» в Екатеринбурге
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Региональный оператор по вывозу мусора «Спецавтобаза» сообщил, что ситуация с квитанциями в Екатеринбурге, в которых оказались «лишние жильцы», урегулирована – «некорректные квитанции» аннулированы.
Ранее компания уже сообщала о приостановке рассылки неправильных квитанций.
Также компания принесла извинения.
По данным городской администрации, расхождения были выявлены по более чем 65 тысячам лицевых счетов.
Накануне, напомним, близкий к мэрии источник сообщил, что заместитель главы города Владимир Гейко направил «гневное» письмо на имя директора «Спецавтобазы», в котором дал совет по решению проблемы с «некорректными квитанциями» и попросил извиниться перед потребителями.
Ранее компания уже сообщала о приостановке рассылки неправильных квитанций.
«Квитанции с корректными данными будут разосланы екатеринбуржцам в срок до 8 августа. Тем, кто оплатил счета, по предыдущим сведениям, будет сделан перерасчет – он отразится уже в этой "платёжке"»,
– говорится в сообщении на сайте оператора.
Также компания принесла извинения.
По данным городской администрации, расхождения были выявлены по более чем 65 тысячам лицевых счетов.
Накануне, напомним, близкий к мэрии источник сообщил, что заместитель главы города Владимир Гейко направил «гневное» письмо на имя директора «Спецавтобазы», в котором дал совет по решению проблемы с «некорректными квитанциями» и попросил извиниться перед потребителями.
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