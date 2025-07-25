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После массовых жалоб на счета за вывоз мусора вице-мэр Екатеринбурга Гейко написал «гневное» письмо

17.47 Четверг, 31 июля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» сообщает, что заместитель городского главы Владимир Гейко направил «гневное» письмо на имя директора «Спецавтобазы» после массовых жалоб на «лишних жильцов» в квитанциях на вывоз мусора.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что екатеринбуржцы стали получать большие счета за вывоз мусора – в их квитанциях оказалось больше проживающих, чем есть на самом деле.

После этого в «Спецавтобазе» сообщили, что они приостановили доставку «некорректных квитанций», и заявили, что данные они получали от госорганов.

«Регоператор получил базу данных с частично некорректной информацией от официальных госорганов. В настоящий момент доставка некорректных квитанций клиентам, находящимся на прямых договорах со "Спецавтобазой", приостановлена для принятия соответствующих мер»,

– говорится в сообщении на сайте «Спецавтобазы».


Также в компании пообещали в ближайшее время скорректировать в квитанциях данных о количестве проживающих.

Сегодня близкий к мэрии источник опубликовал письмо вице-мэра, в котором Гейко предлагает сделать перерасчёт, начислив плату по старым данным, и просит извиниться перед потребителями. Также в письме он просит при принятии решений об изменении исходных данных для начисления оплаты использовать только достоверные источники. На какие именно источники теперь может полагаться «Спецавтобаза», он не уточнил.

Добавим, что некорректные данные попадают в квитанции «Спецавтобазы» не в первый раз. Так, в 2020 году жителей предупредили о техническом сбое, из-за которого в таблице с начислениями оказались «смещены по колонкам значения по количеству проживающих, объему и размеру тарифа». Правда, тогда пользователей успокоили, что «квитанции с некорректными данными пригодны для совершения платежей».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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18:21 Количество пожаров в жилом секторе Свердловской области превысило число остальных пожаров
17:47 После массовых жалоб на счета за вывоз мусора вице-мэр Екатеринбурга Гейко написал «гневное» письмо
17:21 К трём годам колонии приговорили экс-сотрудника РЭО ГИБДД из Полевского
16:49 В Краснотурьинске женщина прописала в своей квартире пятерых иностранцев за старые доски
16:08 В ГИБДД рассказали подробности резонансного ДТП в центре Екатеринбурга
15:21 В Екатеринбурге на перегородившего дорогу реанимобилю водителя возбудили уголовное дело
14:42 Три новых учреждения культуры обещают открыть в Октябрьском районе Екатеринбурга
14:06 Опрокинувшийся под Екатеринбургом грузовик с камнями частично перекрыл дорогу
13:24 В Реже переселённые из аварийного жилья жильцы жалуются на состояние «нового» дома
13:02 На стройке на Сортировке в Екатеринбурге произошло обрушение
12:24 В Екатеринбурге пропала семилетняя девочка в спортивном костюме
12:19 Мужа якобы погибшей в ДТП женщины в Берёзовском обвинили в убийстве
11:15 В Свердловской области завершили расследование убийства президента «Европейско-азиатской компании» в 1992 году
10:06 Машину разорвало пополам в ДТП в центре Екатеринбурга
09:57 Более 10 тысяч насекомых и клещей-помощников привезли в Свердловскую область
09:36 В Свердловской области заболеваемость острыми гепатитами снизилась до единичных случаев
21:05 В Екатеринбурге с 12 августа перекроют улицы Советских Женщин и Расковой
20:42 Более полумиллиона рублей выплатит екатеринбурженке магазин за сломанный телевизор
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