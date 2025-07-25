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После массовых жалоб на счета за вывоз мусора вице-мэр Екатеринбурга Гейко написал «гневное» письмо
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» сообщает, что заместитель городского главы Владимир Гейко направил «гневное» письмо на имя директора «Спецавтобазы» после массовых жалоб на «лишних жильцов» в квитанциях на вывоз мусора.
Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что екатеринбуржцы стали получать большие счета за вывоз мусора – в их квитанциях оказалось больше проживающих, чем есть на самом деле.
После этого в «Спецавтобазе» сообщили, что они приостановили доставку «некорректных квитанций», и заявили, что данные они получали от госорганов.
Также в компании пообещали в ближайшее время скорректировать в квитанциях данных о количестве проживающих.
Сегодня близкий к мэрии источник опубликовал письмо вице-мэра, в котором Гейко предлагает сделать перерасчёт, начислив плату по старым данным, и просит извиниться перед потребителями. Также в письме он просит при принятии решений об изменении исходных данных для начисления оплаты использовать только достоверные источники. На какие именно источники теперь может полагаться «Спецавтобаза», он не уточнил.
Добавим, что некорректные данные попадают в квитанции «Спецавтобазы» не в первый раз. Так, в 2020 году жителей предупредили о техническом сбое, из-за которого в таблице с начислениями оказались «смещены по колонкам значения по количеству проживающих, объему и размеру тарифа». Правда, тогда пользователей успокоили, что «квитанции с некорректными данными пригодны для совершения платежей».
Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что екатеринбуржцы стали получать большие счета за вывоз мусора – в их квитанциях оказалось больше проживающих, чем есть на самом деле.
После этого в «Спецавтобазе» сообщили, что они приостановили доставку «некорректных квитанций», и заявили, что данные они получали от госорганов.
«Регоператор получил базу данных с частично некорректной информацией от официальных госорганов. В настоящий момент доставка некорректных квитанций клиентам, находящимся на прямых договорах со "Спецавтобазой", приостановлена для принятия соответствующих мер»,
– говорится в сообщении на сайте «Спецавтобазы».
Также в компании пообещали в ближайшее время скорректировать в квитанциях данных о количестве проживающих.
Сегодня близкий к мэрии источник опубликовал письмо вице-мэра, в котором Гейко предлагает сделать перерасчёт, начислив плату по старым данным, и просит извиниться перед потребителями. Также в письме он просит при принятии решений об изменении исходных данных для начисления оплаты использовать только достоверные источники. На какие именно источники теперь может полагаться «Спецавтобаза», он не уточнил.
Добавим, что некорректные данные попадают в квитанции «Спецавтобазы» не в первый раз. Так, в 2020 году жителей предупредили о техническом сбое, из-за которого в таблице с начислениями оказались «смещены по колонкам значения по количеству проживающих, объему и размеру тарифа». Правда, тогда пользователей успокоили, что «квитанции с некорректными данными пригодны для совершения платежей».
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