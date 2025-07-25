После массовых жалоб на счета за вывоз мусора вице-мэр Екатеринбурга Гейко написал «гневное» письмо

– говорится в сообщении на сайте «Спецавтобазы».

«Регоператор получил базу данных с частично некорректной информацией от официальных госорганов. В настоящий момент доставка некорректных квитанций клиентам, находящимся на прямых договорах со "Спецавтобазой", приостановлена для принятия соответствующих мер»,