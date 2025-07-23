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Пикеты за сохранение здания общежития ДОСААФ продолжаются в Екатеринбурге
Фото: «ВООПИиК / Наследие Урала» / t.me/voopiik66
В Екатеринбурге продолжаются одиночные пикеты в защиту здания общежития ДОСААФ в стиле конструктивизма на улице Воеводина, 6.
В последние два дня к зданию Избирательной комиссии Свердловской области с плакатом выходили местные жители Илья Соколов и Ирина Бондарева, сообщает телеграм-канал «ВООПИиК / Наследие Урала». Пикетчики настаивают на сохранении здания комплекса Дома обороны.
Напомним, что после исключения здания из списка выявленных объектов культурного наследия оно оказалось под угрозой сноса.
Сейчас активисты надеются привлечь к ситуации внимание назначенного временно исполняющим обязанности губернатора Дениса Паслера.
В последние два дня к зданию Избирательной комиссии Свердловской области с плакатом выходили местные жители Илья Соколов и Ирина Бондарева, сообщает телеграм-канал «ВООПИиК / Наследие Урала». Пикетчики настаивают на сохранении здания комплекса Дома обороны.
Напомним, что после исключения здания из списка выявленных объектов культурного наследия оно оказалось под угрозой сноса.
Сейчас активисты надеются привлечь к ситуации внимание назначенного временно исполняющим обязанности губернатора Дениса Паслера.
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