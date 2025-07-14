Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге продолжаются одиночные пикет в защиту здания общежития ДОСААФ
Фото: телеграм-канал Егора Ткаченко / t.me/pinkpanama
В Екатеринбурге семь будних дней подряд продолжаются одиночные пикеты в защиту здания общежития ДОСААФ на улице Воеводина, 6.
Вчера, 22 июля, к резиденции губернатора в пикет с плакатом вышел активист свердловского «Молодёжного Яблока» Егор Ткаченко. Он считает, что нужно сохранять архитектурное наследие, говорится в телеграм-канале ВООПИиК.
Напомним, свердловское отделение ВООПИиК считает, что приказ об исключении здания Дома Обороны из списка выявленных объектов культурного наследия противоречит закону, так как управление государственной охраны ОКН области рассмотрело отрицательную экспертизу застройщика, но проигнорировало экспертизу, заказанную ВООПИиК, выводы которой были противоположными.
Статус ОКН мог бы спасти конструктивистское здание от грозящего ему сноса, поэтому активисты сейчас пытаются привлечь к этой ситуации внимание временно исполняющего обязанности губернатора Дениса Паслера.
Вчера, 22 июля, к резиденции губернатора в пикет с плакатом вышел активист свердловского «Молодёжного Яблока» Егор Ткаченко. Он считает, что нужно сохранять архитектурное наследие, говорится в телеграм-канале ВООПИиК.
Напомним, свердловское отделение ВООПИиК считает, что приказ об исключении здания Дома Обороны из списка выявленных объектов культурного наследия противоречит закону, так как управление государственной охраны ОКН области рассмотрело отрицательную экспертизу застройщика, но проигнорировало экспертизу, заказанную ВООПИиК, выводы которой были противоположными.
Статус ОКН мог бы спасти конструктивистское здание от грозящего ему сноса, поэтому активисты сейчас пытаются привлечь к этой ситуации внимание временно исполняющего обязанности губернатора Дениса Паслера.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию