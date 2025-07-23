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Пьяного подростка сняли с мопеда в серовском посёлке

19.40 Четверг, 31 июля 2025
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
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В Серове сотрудники Госавтоинспекции пресекли грубое нарушение правил дорожного движения: несовершеннолетний юноша управлял мопедом в состоянии алкогольного опьянения. Этой историей, произошедшей ещё 28 июля, сегодня поделились в Госавтоинспекции Свердловской области.

В посёлке Красноглинный около 18.00 инспекторы остановили на улице Садовой мопед марки «Альфа». За рулем находился 17-летний подросток с явными признаками опьянения. Освидетельствование на месте подтвердило наличие алкоголя в организме — прибор показал 0,913 мг/л, что многократно превышает допустимую норму. Кроме того, выяснилось, что подросток не имеет водительских прав категории «М». В присутствии родителей юноша был отстранён от вождения, а транспортное средство отправлено на специализированную стоянку.

Мать несовершеннолетнего пояснила, что не знала о наличии у сына мототехники и не разрешала ему её использование.

В отношении подростка составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Поскольку арест несовершеннолетним не применяется, законом предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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19:40 Пьяного подростка сняли с мопеда в серовском посёлке
18:54 УрГАХУ выставил в витрину «Научный полк»
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17:21 К трём годам колонии приговорили экс-сотрудника РЭО ГИБДД из Полевского
16:49 В Краснотурьинске женщина прописала в своей квартире пятерых иностранцев за старые доски
16:08 В ГИБДД рассказали подробности резонансного ДТП в центре Екатеринбурга
15:21 В Екатеринбурге на перегородившего дорогу реанимобилю водителя возбудили уголовное дело
14:42 Три новых учреждения культуры обещают открыть в Октябрьском районе Екатеринбурга
14:06 Опрокинувшийся под Екатеринбургом грузовик с камнями частично перекрыл дорогу
13:24 В Реже переселённые из аварийного жилья жильцы жалуются на состояние «нового» дома
13:02 На стройке на Сортировке в Екатеринбурге произошло обрушение
12:24 В Екатеринбурге пропала семилетняя девочка в спортивном костюме
12:19 Мужа якобы погибшей в ДТП женщины в Берёзовском обвинили в убийстве
11:15 В Свердловской области завершили расследование убийства президента «Европейско-азиатской компании» в 1992 году
10:06 Машину разорвало пополам в ДТП в центре Екатеринбурга
09:57 Более 10 тысяч насекомых и клещей-помощников привезли в Свердловскую область
09:36 В Свердловской области заболеваемость острыми гепатитами снизилась до единичных случаев
21:05 В Екатеринбурге с 12 августа перекроют улицы Советских Женщин и Расковой
20:42 Более полумиллиона рублей выплатит екатеринбурженке магазин за сломанный телевизор
20:04 В екатеринбургском музее рассказывают про четвероногих героев войны
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