Пьяного подростка сняли с мопеда в серовском посёлке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Серове сотрудники Госавтоинспекции пресекли грубое нарушение правил дорожного движения: несовершеннолетний юноша управлял мопедом в состоянии алкогольного опьянения. Этой историей, произошедшей ещё 28 июля, сегодня поделились в Госавтоинспекции Свердловской области.В посёлке Красноглинный около 18.00 инспекторы остановили на улице Садовой мопед марки «Альфа». За рулем находился 17-летний подросток с явными признаками опьянения. Освидетельствование на месте подтвердило наличие алкоголя в организме — прибор показал 0,913 мг/л, что многократно превышает допустимую норму. Кроме того, выяснилось, что подросток не имеет водительских прав категории «М». В присутствии родителей юноша был отстранён от вождения, а транспортное средство отправлено на специализированную стоянку.Мать несовершеннолетнего пояснила, что не знала о наличии у сына мототехники и не разрешала ему её использование.В отношении подростка составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Поскольку арест несовершеннолетним не применяется, законом предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей.