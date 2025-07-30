УрГАХУ выставил в витрину «Научный полк»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В главном учебном корпусе Уральского государственного архитектурно-художественного университета появилась особая экспозиция. В витрине здания размещены портреты преподавателей и учёных, трудившихся в Свердловском архитектурном институте и участвовавших в Великой Отечественной войне. Проект получил символичное название — «Научный полк».Авторами портретов стали студенты 3 и 4 курсов направления «Декоративно-прикладное искусство», — поясняют в вузе. Работа проходила под руководством доцента Ольги Береговой. Каждый из образов — результат художественной и архивной работы, попытка не только воссоздать внешность героев, но и передать атмосферу времени, их внутреннюю силу, научную стойкость и фронтовую закалку.Проект приурочен к памятной дате — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его основная задача — напомнить о подвигах, которые совершали не только солдаты на передовой, но и те, кто после войны продолжал служить стране уже в мирное время — в аудиториях, на строительных площадках, в научных лабораториях.Как подчёркивают организаторы, «Научный полк» — это не просто выставка. Это попытка сохранить историческую память, наладить диалог между поколениями, дать молодым архитекторам и художникам возможность почувствовать сопричастность к судьбе своей страны и её героев.Для того, чтобы увидеть «Научный полк» не обязательно заходить в университетское здание. Работы специально размещены так, чтобы их было хорошо видно через витрину с улицы.