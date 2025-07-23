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Три новых учреждения культуры откроют в Октябрьском районе Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Октябрьском районе Екатеринбурга после ремонта откроют три учреждения культуры. Об этом сообщают на официальном портале уральской столицы.
Одно из них – Екатеринбургская детская музыкальная школа № 9 с полувековой историей в микрорайоне Компрессорного завода. Сейчас там преподают музыкальные программы, но городские власти хотят договориться с собственником культурно-спортивного комплекса «Олимп» о передаче площадей музыкальной школе, чтобы учреждение могло запустить там новые образовательные программы по таким направлениям, как «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество», «Хореография» и «Театральное искусство».
Ещё один объект, о котором идёт речь, – здание ДК «Авиаработников», долгое время находившееся в собственности Кольцово и не ремонтировавшееся. В прошлом году администрации удалось договориться с аэропортом о передаче здания в собственность города на безвозмездной основе.
В апреле 2025 года ДК передали в управление культурному центру «На Варшавской», но ремонт ещё предстоит.
В обоих случаях точные сроки открытия новых пространств учреждения культуры не уточняются.
Известно, что третье учреждение культуры, которое также собираются открыть в микрорайоне «Кольцово», должны отремонтировать к декабрю 2026 года. Там будет работать Екатеринбургская детская музыкальная школа № 10. В прошлом году здание признали аварийным, и сейчас там проводится реконструкция.
Одно из них – Екатеринбургская детская музыкальная школа № 9 с полувековой историей в микрорайоне Компрессорного завода. Сейчас там преподают музыкальные программы, но городские власти хотят договориться с собственником культурно-спортивного комплекса «Олимп» о передаче площадей музыкальной школе, чтобы учреждение могло запустить там новые образовательные программы по таким направлениям, как «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество», «Хореография» и «Театральное искусство».
Ещё один объект, о котором идёт речь, – здание ДК «Авиаработников», долгое время находившееся в собственности Кольцово и не ремонтировавшееся. В прошлом году администрации удалось договориться с аэропортом о передаче здания в собственность города на безвозмездной основе.
В апреле 2025 года ДК передали в управление культурному центру «На Варшавской», но ремонт ещё предстоит.
«В настоящее время сотрудники учреждения активно готовятся к новому творческому сезону. В планах – подготовка проектно-сметной документации и последующий поэтапный комплексный капитальный ремонт здания»,
– рассказали в мэрии.
В обоих случаях точные сроки открытия новых пространств учреждения культуры не уточняются.
Известно, что третье учреждение культуры, которое также собираются открыть в микрорайоне «Кольцово», должны отремонтировать к декабрю 2026 года. Там будет работать Екатеринбургская детская музыкальная школа № 10. В прошлом году здание признали аварийным, и сейчас там проводится реконструкция.
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