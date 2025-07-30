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На стройке на Сортировке в Екатеринбурге произошло обрушение
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на стройке ЖК «Депо», который возводят на углу пересечения улиц Таватуйская и Сортировочная, рухнули конструкции на двух этажах.
В компании «Брусника», которая строит дом, изданию Е1.ru, объяснили, что там упали балконные конструкции из-за того, что их не закрепили. Предварительно предполагается, что подрядчик неправильно установил поддерживающую опалубку.
К счастью, обошлось без пострадавших.
В компании «Брусника», которая строит дом, изданию Е1.ru, объяснили, что там упали балконные конструкции из-за того, что их не закрепили. Предварительно предполагается, что подрядчик неправильно установил поддерживающую опалубку.
К счастью, обошлось без пострадавших.
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