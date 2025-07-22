В Екатеринбурге с 12 августа перекроют улицы Советских Женщин и Расковой

Улица Расковой будет полностью перекрыта от улицы Советских Женщин до Амундсена с 12 августа по 8 сентября.



На улице Советских Женщин перекрытие пройдет в пять этапов:

• с 12 августа по 2 сентября — от Депутатской до Хользунова;

• с 3 по 17 сентября — от Хользунова до Военного Флота;

• с 18 сентября по 13 октября — от Военного Флота до Тельмана;

• с 7 по 27 октября — от Тельмана до Гризодубовой;

• с 9 сентября по 6 октября — от Гризодубовой до Расковой.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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