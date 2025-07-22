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В Екатеринбурге с 12 августа перекроют улицы Советских Женщин и Расковой
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Масштабное перекрытие дорог произойдёт в Екатеринбурге с 12 августа. Это вынужденная мера, связанная с работами по строительству ливневой канализации на улицах Советских Женщин и Расковой.
Движение автотранспорта на указанных улицах будет временно ограничено, сообщает официальный портал Екатеринбург.рф со ссылкой на ООО «Фирма БАС», ответственное за проведение работ. Там же приводится и график перекрытий.
Объезд автотранспорта будет организован по улицам Советских Женщин, Депутатской, Хользунова, Военного Флота и Тельмана. Дорожные знаки и указатели будут устанавливаться в зависимости от этапа работ.
При этом перекрытия улиц не затронет маршруты общественного транспорта — они меняться не будут, движение автобусов и троллейбусов сохранится в прежнем режиме.
Напомним, что ранее сообщалось о перекрытии улицы Московской. Это произойдёт уже с 1 августа.
Движение автотранспорта на указанных улицах будет временно ограничено, сообщает официальный портал Екатеринбург.рф со ссылкой на ООО «Фирма БАС», ответственное за проведение работ. Там же приводится и график перекрытий.
Улица Расковой будет полностью перекрыта от улицы Советских Женщин до Амундсена с 12 августа по 8 сентября.
На улице Советских Женщин перекрытие пройдет в пять этапов:
• с 12 августа по 2 сентября — от Депутатской до Хользунова;
• с 3 по 17 сентября — от Хользунова до Военного Флота;
• с 18 сентября по 13 октября — от Военного Флота до Тельмана;
• с 7 по 27 октября — от Тельмана до Гризодубовой;
• с 9 сентября по 6 октября — от Гризодубовой до Расковой.
На улице Советских Женщин перекрытие пройдет в пять этапов:
• с 12 августа по 2 сентября — от Депутатской до Хользунова;
• с 3 по 17 сентября — от Хользунова до Военного Флота;
• с 18 сентября по 13 октября — от Военного Флота до Тельмана;
• с 7 по 27 октября — от Тельмана до Гризодубовой;
• с 9 сентября по 6 октября — от Гризодубовой до Расковой.
Объезд автотранспорта будет организован по улицам Советских Женщин, Депутатской, Хользунова, Военного Флота и Тельмана. Дорожные знаки и указатели будут устанавливаться в зависимости от этапа работ.
При этом перекрытия улиц не затронет маршруты общественного транспорта — они меняться не будут, движение автобусов и троллейбусов сохранится в прежнем режиме.
Напомним, что ранее сообщалось о перекрытии улицы Московской. Это произойдёт уже с 1 августа.
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