Из-за ремонта трамвайных путей в Екатеринбурге перекроют улицу Московскую





сообщают на сайте города. «Для этого движение трамваев №1, №3, №16 и №21, сворачивающих с улицы Московской на Гурзуфскую (от остановки «Московская» в сторону конечной «Волгоградская»), будет закрыто до 16 августа»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге с августа закроют движение по улице Московской. Это необходимо для проведения третьего этапа ремонта трамвайных путей на перекрёсте с улицей Радищева.Также движение будет закрыто для автомобилей. Объехать зону перекрытия можно по улицам Радищева – Шейнкмана – Малышева (если ехать в сторону центра) и по Радищева – Гурзуфской (из центра города).В это же время с 1 августа будет восстановлено движение трамваем №10, №12, №15, №16 и №17, которые сворачивают с улицы Радищева на Московской, при движении от остановки «Московской» в сторону «Площади Коммунаров».Отмечается, что трамвай №12 при этом изменит схему движения, и поедет от станции 40 лет ВЛКСМ по следующему маршруту: Сыромолотова – Малышева – Гагарина – Уральская – Луначарского – Куйбышева – Московская – Дворец Спорта.