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Потепление до +28°C ожидается в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра прогнозируют в Свердловской области жару до +28°C. Также, по их данным, в регионе ожидаются дожди и грозы.
В четверг, 31 июля, в Свердловской области облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ночью +11...+16°C, днём +21...+26°C, на севере до +28°C. Ветер 3-8 м/сек, в горах на севере порывы до 16 м/сек.
В Екатеринбурге кратковременный дождь, ночью +13...+15°C, днём +21...+23°C. Ветер 3-8 м/сек.
В пятницу, 1 августа, в регионе ночью +10...+15°C, облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь; днём +23...+28°C, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала ночью +13...+15°C, кратковременный дождь; днём +23...+25°C, без существенных осадков. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 31 июля, в Свердловской области облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ночью +11...+16°C, днём +21...+26°C, на севере до +28°C. Ветер 3-8 м/сек, в горах на севере порывы до 16 м/сек.
В Екатеринбурге кратковременный дождь, ночью +13...+15°C, днём +21...+23°C. Ветер 3-8 м/сек.
В пятницу, 1 августа, в регионе ночью +10...+15°C, облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь; днём +23...+28°C, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала ночью +13...+15°C, кратковременный дождь; днём +23...+25°C, без существенных осадков. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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