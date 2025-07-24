Возрастное ограничение 18+
Потерявшая дочь при взрыве газа жительница Нижнего Тагила записала обращение к главе СК
Кадр из видеообращения
Жительница Нижнего Тагила Елена Сербинова, потерявшая в августе 2024 года 12-летнюю дочь при взрыве газа в пятиэтажном доме на Сибирской, 81, записала видеообращение к председателю СК Александру Бастрыкину.
В обращении женщина просит главу ведомства обратить внимание на ход следствия и выводы экспертов-взрывотехников, которые, по её мнению, оказались странными. Она убеждена, что эти выводы необоснованны. Сербинова говорит, что экспертиза была проведена коммерческой организацией из Кирова, а не федеральным бюджетным судебным экспертным учреждением минюста России. Также она заявила, что специалисты не выезжали на место трагедии и что большая часть их выводов имеет вероятностный характер.
Женщина также указывает на то, что газовый стояк был перекрыт соседями, присматривавшими за квартирой, а окна были на проветривании. Это соседка, с её слов, также подтвердила следствию.
Кроме этого, по её словам, сотрудники газовой службы не выписывали ей предписаний о нарушениях или об устранении нарушений по факту проверок, последняя из которых проходила 24 июня 2024 года – за полтора месяца до трагедии.
Напомним, в июле текущего года в СМИ появилась информация о том, что она, как хозяйка квартиры, в которой, по версии следствия, было неисправное газовое оборудование, может стать фигурантом уголовного дела, возбуждённого по статье 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Елена Сербинова заявила, что это дело в отношении её возбудили 23 июня, а уже завтра, 31 июля, её собираются предъявить обвинение.
В обращении женщина просит главу ведомства обратить внимание на ход следствия и выводы экспертов-взрывотехников, которые, по её мнению, оказались странными. Она убеждена, что эти выводы необоснованны. Сербинова говорит, что экспертиза была проведена коммерческой организацией из Кирова, а не федеральным бюджетным судебным экспертным учреждением минюста России. Также она заявила, что специалисты не выезжали на место трагедии и что большая часть их выводов имеет вероятностный характер.
Женщина также указывает на то, что газовый стояк был перекрыт соседями, присматривавшими за квартирой, а окна были на проветривании. Это соседка, с её слов, также подтвердила следствию.
«То есть если и произошла утечка газа, то, вероятнее всего, не на оборудовании, которое находилось в зоне моей ответственности»,
– говорит тагильчанка.
Кроме этого, по её словам, сотрудники газовой службы не выписывали ей предписаний о нарушениях или об устранении нарушений по факту проверок, последняя из которых проходила 24 июня 2024 года – за полтора месяца до трагедии.
Напомним, в июле текущего года в СМИ появилась информация о том, что она, как хозяйка квартиры, в которой, по версии следствия, было неисправное газовое оборудование, может стать фигурантом уголовного дела, возбуждённого по статье 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Елена Сербинова заявила, что это дело в отношении её возбудили 23 июня, а уже завтра, 31 июля, её собираются предъявить обвинение.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Жителя Нижнего Тагила приговорили к одному году принудительных работ за угрозы убийством фельдшеру скорой помощи.
24 июля 2025
24 июля 2025
Жительница Нижнего Тагила почти десять лет не могла самостоятельно ходить из-за деформации стопы
24 июля 2025
24 июля 2025
На Серовском тракте разбился мужчина на Kia K5
23 июля 2025
23 июля 2025