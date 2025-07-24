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Потерявшая дочь при взрыве газа жительница Нижнего Тагила записала обращение к главе СК

17.44 Среда, 30 июля 2025
Кадр из видеообращения
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Жительница Нижнего Тагила Елена Сербинова, потерявшая в августе 2024 года 12-летнюю дочь при взрыве газа в пятиэтажном доме на Сибирской, 81, записала видеообращение к председателю СК Александру Бастрыкину.

В обращении женщина просит главу ведомства обратить внимание на ход следствия и выводы экспертов-взрывотехников, которые, по её мнению, оказались странными. Она убеждена, что эти выводы необоснованны. Сербинова говорит, что экспертиза была проведена коммерческой организацией из Кирова, а не федеральным бюджетным судебным экспертным учреждением минюста России. Также она заявила, что специалисты не выезжали на место трагедии и что большая часть их выводов имеет вероятностный характер.

Женщина также указывает на то, что газовый стояк был перекрыт соседями, присматривавшими за квартирой, а окна были на проветривании. Это соседка, с её слов, также подтвердила следствию.

«То есть если и произошла утечка газа, то, вероятнее всего, не на оборудовании, которое находилось в зоне моей ответственности»,

– говорит тагильчанка.


Кроме этого, по её словам, сотрудники газовой службы не выписывали ей предписаний о нарушениях или об устранении нарушений по факту проверок, последняя из которых проходила 24 июня 2024 года – за полтора месяца до трагедии.

Напомним, в июле текущего года в СМИ появилась информация о том, что она, как хозяйка квартиры, в которой, по версии следствия, было неисправное газовое оборудование, может стать фигурантом уголовного дела, возбуждённого по статье 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Елена Сербинова заявила, что это дело в отношении её возбудили 23 июня, а уже завтра, 31 июля, её собираются предъявить обвинение.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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17:44 Потерявшая дочь при взрыве газа жительница Нижнего Тагила записала обращение к главе СК
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14:43 Екатеринбургские врачи спасли пациентку с редким осложнением желчнокаменной болезни
13:55 Сын лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински останется под стражей
13:28 В Екатеринбурге установили один из первых банкоматов OZON Банка
12:19 В Екатеринбурге на Большакова в жёстком ДТП погиб мотоциклист
11:35 Пытавшийся подкупить полицейского в Нижнем Тагиле мужчина получил штраф
11:15 В Екатеринбурге утвердили ещё один эскиз благоустройства набережной Исети
10:41 На 10 миллионов рублей оштрафовали дорожно-строительную организацию в Свердловской области
09:55 На Белоярской АЭС рассказали о плановом ремонте энергоблока №3
09:20 После гибели ребёнка под Волчанском возбудили уголовное дело
21:02 Жителю Верхней Пышмы огласили приговор за покушение на убийство знакомого
20:48 В посёлке под Волчанском погиб малолетний ребёнок
20:17 Ущерб от массового ДТП в Артёмовском оплатит вневедомственная охрана
19:48 В Екатеринбурге спасатели завершили поиски под завалами обрушившегося здания
19:24 В фонде Евгения Ройзмана* перед закрытием торопятся спасти ещё двух детей
18:33 За сутки в Свердловской области ликвидированы 14 пожаров
17:44 В Екатеринбурге на Елизавете частично обрушилось кирпичное здание
17:06 В Свердловской области допросили подозреваемого в убийстве краснокнижного лебедя
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