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Возле станции Шарташ исчезнут гаражи
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования Свердловского транспортного прокурора. Согласно решению суда, самовольно возведённые гаражи в районе станции Шарташ будут демонтированы.
Ранее Свердловская транспортная прокуратура совместно со Свердловской дирекцией инфраструктуры провела проверку соблюдения законодательства о государственной собственности на землях полосы отвода железной дороги. В ходе проверки было установлено, что часть участка, входящего в зону отвода, используется неустановленными лицами под размещение гаражей. Такая застройка, по мнению специалистов, не только нарушает земельное и имущественное законодательство, но и представляет реальную угрозу безопасности движения поездов, а также мешает полноценной эксплуатации железнодорожной инфраструктуры.
По результатам проверки транспортный прокурор обратился в суд с иском к ОАО «Российские железные дороги» с требованием демонтировать незаконные постройки. Суд признал требования обоснованными и вынес решение в пользу надзорного органа. Контроль за исполнением судебного решения остаётся за прокуратурой. В ближайшее время территория должна быть освобождена от самовольных сооружений.
Ранее Свердловская транспортная прокуратура совместно со Свердловской дирекцией инфраструктуры провела проверку соблюдения законодательства о государственной собственности на землях полосы отвода железной дороги. В ходе проверки было установлено, что часть участка, входящего в зону отвода, используется неустановленными лицами под размещение гаражей. Такая застройка, по мнению специалистов, не только нарушает земельное и имущественное законодательство, но и представляет реальную угрозу безопасности движения поездов, а также мешает полноценной эксплуатации железнодорожной инфраструктуры.
По результатам проверки транспортный прокурор обратился в суд с иском к ОАО «Российские железные дороги» с требованием демонтировать незаконные постройки. Суд признал требования обоснованными и вынес решение в пользу надзорного органа. Контроль за исполнением судебного решения остаётся за прокуратурой. В ближайшее время территория должна быть освобождена от самовольных сооружений.
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