Возрастное ограничение 18+
Отец убитого в Екатеринбурге Далера Бобиева обещал перевести миллионную компенсации в детский дом
Биологический отец шестилетнего Далера Бобиева, жестоко убитого своей опекуншей, принял решение отказаться от присужденной судом компенсации и передать деньги в детский дом. Об этом Худжановиддин Бобиев заявил в здании суда после оглашения приговора.
Напомним, сегодня Свердловский областной суд вынес окончательное решение по одному из самых резонансных уголовных дел региона. Вероника Наумова, опекунша Далера Бобиева, приговорена к 24 годам лишения свободы в колонии общего режима. Помимо тюремного срока, суд обязал ее выплатить миллион рублей биологическому отцу погибшего ребенка.
«Отец сказал, что деньги от опекунши не возьмет, отдаст в детдом», — передали журналисты слова Худжановиддина Бобиева. Двоюродный брат Далера также подтвердил, что семья не будет предъявлять финансовых исков к осужденной. Родственники выразили удовлетворение вынесенным приговором.
Напомним, сегодня Свердловский областной суд вынес окончательное решение по одному из самых резонансных уголовных дел региона. Вероника Наумова, опекунша Далера Бобиева, приговорена к 24 годам лишения свободы в колонии общего режима. Помимо тюремного срока, суд обязал ее выплатить миллион рублей биологическому отцу погибшего ребенка.
«Отец сказал, что деньги от опекунши не возьмет, отдаст в детдом», — передали журналисты слова Худжановиддина Бобиева. Двоюродный брат Далера также подтвердил, что семья не будет предъявлять финансовых исков к осужденной. Родственники выразили удовлетворение вынесенным приговором.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Облсуд увеличил сумму компенсации в пользу брата погибшего на стройплощадке в Ирбите мальчика
22 июля 2025
22 июля 2025
Осуждённый за коррупцию судья арбитражного суда Свердловской области вновь не смог получить УДО
21 июля 2025
21 июля 2025