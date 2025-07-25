СМИ: Дендропарк на улице 8 Марта в Екатеринбурге закрыли ради коммерческого ужина

– заявляет ресурс, публикуя фото с «вечеринки».

«Весь ужин проходил вокруг центрального фонтана парка. Тут накрыли огромный стол на почти сотню человек, чтобы было всё как в Италии. Позвали мини-оркестр, диджея с "Радио Пилот" и чуть дальше сделали даже бар, чтобы гости не только сидели, но и прогуливались по Дендрарию. Там же, рядом с баром, была мини-выставка ретро-автомобилей»,