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СМИ: Дендропарк на улице 8 Марта в Екатеринбурге закрыли ради коммерческого ужина
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что в четверг, 24 июля, в Екатеринбурге ради коммерческого ужина закрывали Дендропарк на улице 8 Марта.
В телеграм-канале «Квартал Миллионеров» пишут, что «вечеринку» в парке устроил ресторан Артёма Криницкого Donna Olivia. Сообщается, что из-за входа для горожан был закрыт с 17.00.
Канал также утверждает, что официальная цель ужина – отметить день рождения Donna Olivia, а реальная «отработать командой новое направление – кейтеринг» (прим. ред. – услуга по профессиональной организации питания вне стационарного ресторана).
После ужина изданию «Сигнал Урал» в парке заявили, что больше таких «вечеринок» не будет, и добавили, что исключение было сделано для Donna Olivia как для партнёра парка. Также там пообещали, что все заработанные пойдут на развитие Дендропарка.
В мэрии Екатеринбурга сообщили, что не давали администрации Дендропарка разрешения на организацию частных вечеринок за деньги.
В телеграм-канале «Квартал Миллионеров» пишут, что «вечеринку» в парке устроил ресторан Артёма Криницкого Donna Olivia. Сообщается, что из-за входа для горожан был закрыт с 17.00.
«Весь ужин проходил вокруг центрального фонтана парка. Тут накрыли огромный стол на почти сотню человек, чтобы было всё как в Италии. Позвали мини-оркестр, диджея с "Радио Пилот" и чуть дальше сделали даже бар, чтобы гости не только сидели, но и прогуливались по Дендрарию. Там же, рядом с баром, была мини-выставка ретро-автомобилей»,
– заявляет ресурс, публикуя фото с «вечеринки».
Канал также утверждает, что официальная цель ужина – отметить день рождения Donna Olivia, а реальная «отработать командой новое направление – кейтеринг» (прим. ред. – услуга по профессиональной организации питания вне стационарного ресторана).
После ужина изданию «Сигнал Урал» в парке заявили, что больше таких «вечеринок» не будет, и добавили, что исключение было сделано для Donna Olivia как для партнёра парка. Также там пообещали, что все заработанные пойдут на развитие Дендропарка.
В мэрии Екатеринбурга сообщили, что не давали администрации Дендропарка разрешения на организацию частных вечеринок за деньги.
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