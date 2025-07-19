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Свердловские спасатели продлили предупреждение о непогоде до 25 июля
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Непогода в Свердловской области ожидается и завтра, 25 июля. Об этом предупреждают в региональном управлении МЧС.
Спасатели сообщают, что в пятницу в области ожидаются сильные дожди.
Владельцам частных домов рекомендуют заранее проверить стоки и очистить их от мусора, автомобилистам в период плохой погоды – соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Прогноз на пятницу мы публиковали тут.
Напомним, телефон экстренных служб – «112».
Спасатели сообщают, что в пятницу в области ожидаются сильные дожди.
Владельцам частных домов рекомендуют заранее проверить стоки и очистить их от мусора, автомобилистам в период плохой погоды – соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Прогноз на пятницу мы публиковали тут.
Напомним, телефон экстренных служб – «112».
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