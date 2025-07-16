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Свердловское МЧС предупреждает о сильных дождях и грозах 24 июля
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловское управление МЧС объявило предупреждение о сильных дождях и грозах 24 июля. Синоптики также прогнозируют грозу 25 числа.
В четверг, 24 июля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в горах до сильного, в отдельных районах днем гроза, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью +11...+16°C, днём +22...+27°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге кратковременный дождь, ночью +14...+16°C, днём +22...+24°C. Ветер 2-7 м/сек.
В пятницу, 25 июля, в регионе облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременный дождь, местами сильный. Ночью +10...+15°C, днём +18...+23°C. Ветер 5-10 м/сек.
В столице Урала ночью +13...+15°C, преимущественно без осадков; днём +20...+22°C, кратковременный дождь. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 24 июля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в горах до сильного, в отдельных районах днем гроза, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью +11...+16°C, днём +22...+27°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге кратковременный дождь, ночью +14...+16°C, днём +22...+24°C. Ветер 2-7 м/сек.
В пятницу, 25 июля, в регионе облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременный дождь, местами сильный. Ночью +10...+15°C, днём +18...+23°C. Ветер 5-10 м/сек.
В столице Урала ночью +13...+15°C, преимущественно без осадков; днём +20...+22°C, кратковременный дождь. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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