В Режевском районе арестовали папу покатавшегося на машине подростка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Режевском городском суде сегодня рассмотрели дело о беспечном мужчине, который дал покататься на машине своему несовершеннолетнему сыну. И хоть сам он во время поездки находился внутри транспортного средства, это от ответственности его не избавило.Когда сотрудники Госавтоинспекции остановили легковой автомобиль для проверки документов, выяснилось, что за рулём находится 15-летний подросток без водительского удостоверения. Его отец и владелец машины в это время сидел на заднем сиденье.При попытке оформления административного материала в отношении несовершеннолетнего, мужчина оказал активное сопротивление инспекторам — хватал одного из сотрудников за форменную одежду, размахивал руками, использовал нецензурную брань и не реагировал на законные требования. В результате к нарушителю пришлось применить физическую силу и спецсредства.На судебном заседании житель Режа признал свою вину, раскаялся, извинился перед полицейскими и пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Он также признал, что допустил грубую ошибку, передав управление автомобилем своему сыну.Режевской городской суд назначил мужчине наказание в виде 5 суток административного ареста по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в вышестоящем суде.