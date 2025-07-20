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В Режевском районе арестовали папу покатавшегося на машине подростка

21.16 Среда, 23 июля 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
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В Режевском городском суде сегодня рассмотрели дело о беспечном мужчине, который дал покататься на машине своему несовершеннолетнему сыну. И хоть сам он во время поездки находился внутри транспортного средства, это от ответственности его не избавило.

Когда сотрудники Госавтоинспекции остановили легковой автомобиль для проверки документов, выяснилось, что за рулём находится 15-летний подросток без водительского удостоверения. Его отец и владелец машины в это время сидел на заднем сиденье.

При попытке оформления административного материала в отношении несовершеннолетнего, мужчина оказал активное сопротивление инспекторам — хватал одного из сотрудников за форменную одежду, размахивал руками, использовал нецензурную брань и не реагировал на законные требования. В результате к нарушителю пришлось применить физическую силу и спецсредства.

На судебном заседании житель Режа признал свою вину, раскаялся, извинился перед полицейскими и пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Он также признал, что допустил грубую ошибку, передав управление автомобилем своему сыну.

Режевской городской суд назначил мужчине наказание в виде 5 суток административного ареста по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в вышестоящем суде.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:23 Поджоги и короткие замыкания стали основными причинами свердловских пожаров вторника
17:43 Свердловское МЧС предупреждает о сильных дождях и грозах 24 июля
17:12 В Екатеринбурге мужчина познакомился с женщиной и зарезал её в машине
16:15 Перекрытие на улице Танкистов продлили на месяц в Екатеринбурге
15:56 Прописавшую в своей квартире четырёх иностранцев жительницу Верхней Пышмы оштрафовали
15:39 Инцидент с трёхлетней девочкой в метро Екатеринбурга заинтересовал главу СК
15:13 В Екатеринбурге продолжаются одиночные пикет в защиту здания общежития ДОСААФ
14:26 В Екатеринбурге по подозрению в хищении у пенсионера 800 тысяч рублей задержали студентку
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13:09 Ещё в двух местах запретят парковаться в Екатеринбурге
11:56 СМИ сообщают о задержании в Екатеринбурге регионального редактора Ura.ru Игоря Сергеева
11:39 В семь раз выросла площадь лесных пожаров в Свердловской области
10:54 В Нижнем Тагиле пропала 12-летняя школьница в красной футболке
10:41 В екатеринбургском Парке 50-летия ВЛКСМ выровняли «Портал»
10:10 В Екатеринбурге на Уктусе неадекватный мужчина портит авто на парковке
09:50 На Серовском тракте разбился мужчина на Kia K5
23:48 Новый министр транспорта РФ торжественно открыл новую систему паспортного контроля в аэропорту Кольцово
21:10 В Тугулымском районе погиб 15‑летний подросток
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