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В Режевском районе арестовали папу покатавшегося на машине подростка
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В Режевском городском суде сегодня рассмотрели дело о беспечном мужчине, который дал покататься на машине своему несовершеннолетнему сыну. И хоть сам он во время поездки находился внутри транспортного средства, это от ответственности его не избавило.
Когда сотрудники Госавтоинспекции остановили легковой автомобиль для проверки документов, выяснилось, что за рулём находится 15-летний подросток без водительского удостоверения. Его отец и владелец машины в это время сидел на заднем сиденье.
При попытке оформления административного материала в отношении несовершеннолетнего, мужчина оказал активное сопротивление инспекторам — хватал одного из сотрудников за форменную одежду, размахивал руками, использовал нецензурную брань и не реагировал на законные требования. В результате к нарушителю пришлось применить физическую силу и спецсредства.
На судебном заседании житель Режа признал свою вину, раскаялся, извинился перед полицейскими и пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Он также признал, что допустил грубую ошибку, передав управление автомобилем своему сыну.
Режевской городской суд назначил мужчине наказание в виде 5 суток административного ареста по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в вышестоящем суде.
Когда сотрудники Госавтоинспекции остановили легковой автомобиль для проверки документов, выяснилось, что за рулём находится 15-летний подросток без водительского удостоверения. Его отец и владелец машины в это время сидел на заднем сиденье.
При попытке оформления административного материала в отношении несовершеннолетнего, мужчина оказал активное сопротивление инспекторам — хватал одного из сотрудников за форменную одежду, размахивал руками, использовал нецензурную брань и не реагировал на законные требования. В результате к нарушителю пришлось применить физическую силу и спецсредства.
На судебном заседании житель Режа признал свою вину, раскаялся, извинился перед полицейскими и пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Он также признал, что допустил грубую ошибку, передав управление автомобилем своему сыну.
Режевской городской суд назначил мужчине наказание в виде 5 суток административного ареста по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в вышестоящем суде.
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