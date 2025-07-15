Возрастное ограничение 18+

Перекрытие на улице Танкистов продлили на месяц в Екатеринбурге

16.15 Среда, 23 июля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге перекрытие на улице Танкистов возле дома №19 продлили на месяц. Там строят коллектор хозяйственно-бытовой канализации.

«ООО "СтройМонтаж" продлевает сроки закрытия движения по улице Танкистов, в районе дома № 19, до 8 сентября 2025 года»,

– сообщили Вечерним ведомостям в мэрии.


Работы начались 7 июля. Напомним, изначально ожидалось, что коллектор успеют построить до 7 августа.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
До 19 сентября в Екатеринбурге закроют движение на улице Новоозёрной
15 июля 2025
До середины ноября на Уралмаше закроют движение по двум улицам
22 июля 2025
В Екатеринбурге продлили ремонт трамвайных путей на перекрёстке Радищева – Московская
14 июля 2025
В больнице Нижнего Тагила скончался байкер после столкновения с автомобилем Renault
18 июля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Своих не пускают: как в элитном ЖК в центре Екатеринбурга «перекрыли» вход жильцам

История о том, как собственники столкнулись с сомнительными финансовыми тратами правления ТСЖ — и начали борьбу за свой дом
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:15 Перекрытие на улице Танкистов продлили на месяц в Екатеринбурге
15:56 Прописавшую в своей квартире четырёх иностранцев жительницу Верхней Пышмы оштрафовали
15:39 Инцидент с трёхлетней девочкой в метро Екатеринбурга заинтересовал главу СК
15:13 В Екатеринбурге продолжаются одиночные пикет в защиту здания общежития ДОСААФ
14:26 В Екатеринбурге по подозрению в хищении у пенсионера 800 тысяч рублей задержали студентку
14:05 Более 170 тысячи льготников в Свердловской области выбрали получение НСУ в натуральном виде
13:09 Ещё в двух местах запретят парковаться в Екатеринбурге
11:56 СМИ сообщают о задержании в Екатеринбурге регионального редактора Ura.ru Игоря Сергеева
11:39 В семь раз выросла площадь лесных пожаров в Свердловской области
10:54 В Нижнем Тагиле пропала 12-летняя школьница в красной футболке
10:41 В екатеринбургском Парке 50-летия ВЛКСМ выровняли «Портал»
10:10 В Екатеринбурге на Уктусе неадекватный мужчина портит авто на парковке
09:50 На Серовском тракте разбился мужчина на Kia K5
23:48 Новый министр транспорта РФ торжественно открыл новую систему паспортного контроля в аэропорту Кольцово
21:10 В Тугулымском районе погиб 15‑летний подросток
20:47 В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о смертоносных побоях
19:46 Писатель Алексей Иванов привезёт в Екатеринбург «храбрые» наклейки
19:12 Почти полтора миллиона будет стоить ДТП двухлетней давности екатеринбуржцу
18:47 В Свердловской области за неделю родились 654 малыша
18:23 Чертова дюжина пожаров прокатилась по Свердловской области в понедельник
17:57 На пешеходном переходе на трассе под Асбестом под грузовиком попал мужчина
17:29 Кольцовские таможенники не разрешили стоматологу провезти рабочие инструменты и материалы
17:03 Облсуд увеличил сумму компенсации в пользу брата погибшего на стройплощадке в Ирбите мальчика
16:30 Свердловские хирурги спасли краснотурьинца от проросшей через кости черепа опухоли
15:42 Дело пытавшихся поджечь поезд пятерых подростков из Красноуральска передали в суд
15:10 СМИ: в метро Екатеринбурга девочке зажало голову
Все новости Свердловской области
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
Все новости России и мира
16:15 Перекрытие на улице Танкистов продлили на месяц в Екатеринбурге
15:56 Прописавшую в своей квартире четырёх иностранцев жительницу Верхней Пышмы оштрафовали
15:39 Инцидент с трёхлетней девочкой в метро Екатеринбурга заинтересовал главу СК
15:13 В Екатеринбурге продолжаются одиночные пикет в защиту здания общежития ДОСААФ
14:26 В Екатеринбурге по подозрению в хищении у пенсионера 800 тысяч рублей задержали студентку
14:05 Более 170 тысячи льготников в Свердловской области выбрали получение НСУ в натуральном виде
13:09 Ещё в двух местах запретят парковаться в Екатеринбурге
11:56 СМИ сообщают о задержании в Екатеринбурге регионального редактора Ura.ru Игоря Сергеева
11:39 В семь раз выросла площадь лесных пожаров в Свердловской области
10:54 В Нижнем Тагиле пропала 12-летняя школьница в красной футболке
10:41 В екатеринбургском Парке 50-летия ВЛКСМ выровняли «Портал»
10:10 В Екатеринбурге на Уктусе неадекватный мужчина портит авто на парковке
09:50 На Серовском тракте разбился мужчина на Kia K5
23:48 Новый министр транспорта РФ торжественно открыл новую систему паспортного контроля в аэропорту Кольцово
21:10 В Тугулымском районе погиб 15‑летний подросток
20:47 В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о смертоносных побоях
19:46 Писатель Алексей Иванов привезёт в Екатеринбург «храбрые» наклейки
19:12 Почти полтора миллиона будет стоить ДТП двухлетней давности екатеринбуржцу
18:47 В Свердловской области за неделю родились 654 малыша
18:23 Чертова дюжина пожаров прокатилась по Свердловской области в понедельник
17:57 На пешеходном переходе на трассе под Асбестом под грузовиком попал мужчина
17:29 Кольцовские таможенники не разрешили стоматологу провезти рабочие инструменты и материалы
17:03 Облсуд увеличил сумму компенсации в пользу брата погибшего на стройплощадке в Ирбите мальчика
16:30 Свердловские хирурги спасли краснотурьинца от проросшей через кости черепа опухоли
15:42 Дело пытавшихся поджечь поезд пятерых подростков из Красноуральска передали в суд
15:10 СМИ: в метро Екатеринбурга девочке зажало голову
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK