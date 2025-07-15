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Перекрытие на улице Танкистов продлили на месяц в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перекрытие на улице Танкистов возле дома №19 продлили на месяц. Там строят коллектор хозяйственно-бытовой канализации.
Работы начались 7 июля. Напомним, изначально ожидалось, что коллектор успеют построить до 7 августа.
«ООО "СтройМонтаж" продлевает сроки закрытия движения по улице Танкистов, в районе дома № 19, до 8 сентября 2025 года»,
– сообщили Вечерним ведомостям в мэрии.
Работы начались 7 июля. Напомним, изначально ожидалось, что коллектор успеют построить до 7 августа.
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