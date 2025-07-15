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За неделю «клещи» покусали ещё около 500 жителей Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ещё около 500 человек покусали клещи в Свердловской области. Такие данные приводит региональное отделение Роспотребнадзора по итогам прошедшей недели.
Это в два раза меньше, чем было выявлено на позапрошлой неделе, когда количество случаев было на уровне 1000. Также это на 6% выше аналогичного периода прошлого года и на 10% ниже среднего многолетнего показателя.
Общее число случаев присасывания клещей в Свердловской области достигло 27,8 тысячи человек.
В стационары региона с подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 167 человек (подтверждён у 43 человек), с подозрением на клещевой боррелиоз – 288 человек (подтверждён у 151 человека).
Это в два раза меньше, чем было выявлено на позапрошлой неделе, когда количество случаев было на уровне 1000. Также это на 6% выше аналогичного периода прошлого года и на 10% ниже среднего многолетнего показателя.
Общее число случаев присасывания клещей в Свердловской области достигло 27,8 тысячи человек.
В стационары региона с подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 167 человек (подтверждён у 43 человек), с подозрением на клещевой боррелиоз – 288 человек (подтверждён у 151 человека).
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