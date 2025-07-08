Возрастное ограничение 18+
С начала сезона клещи «покусали» 27,3 тысячи жителей Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За неделю количество пострадавших от «укусов» клещей выросло на тысячу. Роспотребнадзор сообщает о 27,3 тысячи случаев присасывания клещей с начала сезона.
Неделю назад ведомство сообщало о 26,3 тысячи случаях.
На сегодняшний день с подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано 157 человек, а с подозрением на клещевой боррелиоз –271 человек. Подтверждён энцефалит у 38 пациентов, боррелиоз – у 137 человек.
Всего в лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и медицинских организаций исследовано 26,7 тысячи особей клещей. Почти в половине (42,7%) проб был обнаружен боррелиоз.
Неделю назад ведомство сообщало о 26,3 тысячи случаях.
На сегодняшний день с подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано 157 человек, а с подозрением на клещевой боррелиоз –271 человек. Подтверждён энцефалит у 38 пациентов, боррелиоз – у 137 человек.
Всего в лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и медицинских организаций исследовано 26,7 тысячи особей клещей. Почти в половине (42,7%) проб был обнаружен боррелиоз.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области на воде с начала сезона погибли 17 человек, включая пятерых детей
12 июля 2025
12 июля 2025