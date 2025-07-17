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Бывшего главреда екатеринбургского издания, эмигрировавшего из России, внесли в список террористов
Фото: соцсети Дмитрия Фоминцева
Бывшего екатеринбургского журналиста Дмитрия Фоминцева, эмигрировавшего из России, внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В обновлённом 21 июля списке Дмитрий Фоминцев помечен звёздочкой (*), что означает возбуждение против него дела по террористической статье.
Фоминцев, возглавлявший на Урале издание «ТочкаНьюс», в прошлом году переехал в Германию на фоне возбуждения против него дела по статье об «оскорблении чувств верующих». Своё издание он закрыл, а позже удалил и свой авторский телеграм-канал.
В России Фоминцев объявлен в розыск.
Вероятнее всего, новое дело возбуждено по статье «оправдание терроризма» из-за высказываний Фоминцева в соцсетях.
Фоминцев, возглавлявший на Урале издание «ТочкаНьюс», в прошлом году переехал в Германию на фоне возбуждения против него дела по статье об «оскорблении чувств верующих». Своё издание он закрыл, а позже удалил и свой авторский телеграм-канал.
В России Фоминцев объявлен в розыск.
Скриншот с сайта МВД
Вероятнее всего, новое дело возбуждено по статье «оправдание терроризма» из-за высказываний Фоминцева в соцсетях.
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