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Бывшего главреда екатеринбургского издания, эмигрировавшего из России, внесли в список террористов

22.04 Понедельник, 21 июля 2025
Фото: соцсети Дмитрия Фоминцева
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Бывшего екатеринбургского журналиста Дмитрия Фоминцева, эмигрировавшего из России, внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В обновлённом 21 июля списке Дмитрий Фоминцев помечен звёздочкой (*), что означает возбуждение против него дела по террористической статье.

Фоминцев, возглавлявший на Урале издание «ТочкаНьюс», в прошлом году переехал в Германию на фоне возбуждения против него дела по статье об «оскорблении чувств верующих». Своё издание он закрыл, а позже удалил и свой авторский телеграм-канал.

В России Фоминцев объявлен в розыск.


Скриншот с сайта МВД


Вероятнее всего, новое дело возбуждено по статье «оправдание терроризма» из-за высказываний Фоминцева в соцсетях.

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Валерий Евграфов © Вечерние ведомости


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17:54 Пикеты за сохранение здания ДОСААФ продолжились у резиденции свердловского губернатора
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15:23 В Богдановиче суд расторг брак между россиянкой и азербайджанцем
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11:58 С жителя Свердловской области взыскали более 220 тысяч рублей за убитую косулю
11:43 Три автомобиля столкнулись утром в Реже
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