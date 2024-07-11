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МВД объявило в розыск екатеринбургского журналиста Дмитрия Фоминцева
Cкрин: МВД
МВД объявило в розыск екатеринбургского журналиста Дмитрия Фоминцева. Карточка с соответствующей информацией появилась в базе розыска ведомства.
Против Фоминцева было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих (148 УК) за посты в телеграм-канале «Иродъ Уральский». Недавно следователи звонили его родителям и спрашивали о сыне.
Судя по публикуемым в соцсетях фотографиям, сам Дмитрий Фоминцев сейчас находится в одной из республик Южного Кавказа.
Ранее пропагандист Владимир Соловьёв требовал посадить Фоминцева на пять лет.
Против Фоминцева было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих (148 УК) за посты в телеграм-канале «Иродъ Уральский». Недавно следователи звонили его родителям и спрашивали о сыне.
Судя по публикуемым в соцсетях фотографиям, сам Дмитрий Фоминцев сейчас находится в одной из республик Южного Кавказа.
Ранее пропагандист Владимир Соловьёв требовал посадить Фоминцева на пять лет.
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