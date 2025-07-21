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В Богдановиче суд расторг брак между россиянкой и азербайджанцем
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Богдановиче суд не поверил в искренность намерений местной жительницы создать семью с гражданином Азербайджана и расторг брак.
Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в суде было установлено, что в брак с иностранцем девушка заключила в августе 2022 года в Екатеринбурге. За это ей заплатили 15 тысяч рублей. После этого супруги больше не встречались.
Прокурор Орджоникидзевского района Екатеринбурга, обративший внимание на пару, пришёл к выводу, что брак был фиктивным и нужен был азербайджанцу, чтобы оформить разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации. В этой связи прокурор обратился в Богдановичский городской суд с иском о признании брака недействительным.
Суд, рассмотрев материалы дела, установил, что супруги действительно между собой не были связаны какими-либо правами и обязательствами, вытекающими из супружеских отношений, и расторг брак.
Кроме этого, россиянку обязали отдать деньги, которые ей заплатил «бывший супруг», но не ему, а государству.
Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в суде было установлено, что в брак с иностранцем девушка заключила в августе 2022 года в Екатеринбурге. За это ей заплатили 15 тысяч рублей. После этого супруги больше не встречались.
Прокурор Орджоникидзевского района Екатеринбурга, обративший внимание на пару, пришёл к выводу, что брак был фиктивным и нужен был азербайджанцу, чтобы оформить разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации. В этой связи прокурор обратился в Богдановичский городской суд с иском о признании брака недействительным.
Суд, рассмотрев материалы дела, установил, что супруги действительно между собой не были связаны какими-либо правами и обязательствами, вытекающими из супружеских отношений, и расторг брак.
Кроме этого, россиянку обязали отдать деньги, которые ей заплатил «бывший супруг», но не ему, а государству.
«Судом также применены последствия недействительности сделки – с гражданки в доход Российской Федерации взысканы незаконно полученные ею по сделке от экс-супруга денежные средства»,
– добавили в пресс-службе.
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