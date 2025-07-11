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Рекорд посещаемости для «Екатеринбург-арены» установил концерт Басты

Проведение крупных концертов — возможность выправить финансовое положение для убыточного учреждения

03.08 Воскресенье, 20 июля 2025
Фото: «Мельников в городе» (t.me/MelnikovEKB)
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Концерт рэпера Басты в Екатеринбурге собрал 40 тысяч зрителей — об этом заявляют организаторы прошедшего 19 июля концерта. Если это так, то установлен рекорд посещаемости для «Екатеринбург-арены» — ранее стадион не собирал столько ни на спортивных соревнованиях, ни на культурно-массовых.

Чтобы дать возможность толпе поклонников творчества рэпера разойтись после концерта, сотрудникам ГАИ пришлось вручную регулировать движение на некоторых улицах в районе стадиона.

Это уже второй крупный концерт на «Екатеринбург-арене» этим летом — в июне на стадионе выступила группа «Ленинград». Тогда организаторы отчитались о 30 тысячах зрителей (столько же было на концерте «Ленинграда» на той же арене в 2019 году).

Рекорд посещаемости на спортивных соревнованиях для «Екатеринбург-арены» был установлен 27 июня 2018 года футбольными сборными Мексики и Швеции — на этот матч в рамках чемпионата мира по футболу пришёл 33061 зритель.

Стадион «Екатеринбург-арена», трибуны которого в 2000-х и 2010-х дважды сносились и отстраивались заново (на что было израсходовано около 20 миллиардов рублей), ежегодно приносит убытки в сотни миллионов рублей. К примеру, в 2020 году на крупнейшее спортсооружение Екатеринбурга было выделено из федерального бюджета субсидий на сумму 252 млн рублей, после передачи стадиона в областную собственность объём дотаций удалось несколько сократить — так, за прошлый год бюджет Свердловской области выделил стадиону субсидию лишь на 175 миллионов рублей. В том же 2024 году МУГИСО включило «Екатеринбург-арену» в перечень не подлежащих отчуждению от государства объектов.

Ежегодно областное Минспорта просит у депутатов гордумы Екатеринбурга для ГАУ СО «Екатеринбург-арена» льготы на земельный налог, чтобы снизить расходы учреждения.

В этом году у «Екатеринбург Арены» в очередной раз планировали убрать временные сборно-разборные трибуны, сообщалось даже, что из федерального бюджета на эти работы выделят 833,5 млн рублей, однако разбор этих трибун откладывали по разным причинам уже минимум шесть раз, и не исключено, что отложат снова.

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Валерий Евграфов © Вечерние ведомости


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15:43 В Свердловской области за сутки потушили 22 пожара: один человек погиб, двое пострадали
14:07 Известно состояние пострадавших в аварии с троллейбусом в Екатеринбурге: кома и клиническая смерть
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12:13 В четырёх городах Свердловской области перекроют улицы из-за празднования Дня металлурга и Дня города
11:11 «Атмофест-2025» пройдёт в Екатеринбурге с 15 по 24 августа
23:57 Бывшего молодёжного пресс-секретаря Екатеринбургской епархии внесли в реестр иноагентов
20:53 Пассажирам Екатеринбургского метрополитена рассказывают историю метро
20:39 В Серове обвиняемого в истязании беременной сожительницы взяли под стражу
20:23 Ночью в Екатеринбурге погиб мотоциклист
20:07 Молодой пёстрый дятел оказался в екатеринбургской ветклинике
19:08 Ошибка на станции Верх-Нейвинск заставила пассажиров идти под вагонами
18:50 Съезд на Нижние Серги перекроют на трассе Р‑242 на четыре дня
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17:31 Кратковременные дожди и гроза ожидаются в выходные в Свердловской области
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16:37 В Екатеринбурге застройщику пригрозили отзывом разрешения на строительства из-за расползающегося котлована
16:14 Оставленный возле ТЦ «Мегаполис» прицеп напугал екатеринбуржцев
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