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Рекорд посещаемости для «Екатеринбург-арены» установил концерт Басты
Проведение крупных концертов — возможность выправить финансовое положение для убыточного учреждения
Фото: «Мельников в городе» (t.me/MelnikovEKB)
Концерт рэпера Басты в Екатеринбурге собрал 40 тысяч зрителей — об этом заявляют организаторы прошедшего 19 июля концерта. Если это так, то установлен рекорд посещаемости для «Екатеринбург-арены» — ранее стадион не собирал столько ни на спортивных соревнованиях, ни на культурно-массовых.
Чтобы дать возможность толпе поклонников творчества рэпера разойтись после концерта, сотрудникам ГАИ пришлось вручную регулировать движение на некоторых улицах в районе стадиона.
Это уже второй крупный концерт на «Екатеринбург-арене» этим летом — в июне на стадионе выступила группа «Ленинград». Тогда организаторы отчитались о 30 тысячах зрителей (столько же было на концерте «Ленинграда» на той же арене в 2019 году).
Рекорд посещаемости на спортивных соревнованиях для «Екатеринбург-арены» был установлен 27 июня 2018 года футбольными сборными Мексики и Швеции — на этот матч в рамках чемпионата мира по футболу пришёл 33061 зритель.
Стадион «Екатеринбург-арена», трибуны которого в 2000-х и 2010-х дважды сносились и отстраивались заново (на что было израсходовано около 20 миллиардов рублей), ежегодно приносит убытки в сотни миллионов рублей. К примеру, в 2020 году на крупнейшее спортсооружение Екатеринбурга было выделено из федерального бюджета субсидий на сумму 252 млн рублей, после передачи стадиона в областную собственность объём дотаций удалось несколько сократить — так, за прошлый год бюджет Свердловской области выделил стадиону субсидию лишь на 175 миллионов рублей. В том же 2024 году МУГИСО включило «Екатеринбург-арену» в перечень не подлежащих отчуждению от государства объектов.
Ежегодно областное Минспорта просит у депутатов гордумы Екатеринбурга для ГАУ СО «Екатеринбург-арена» льготы на земельный налог, чтобы снизить расходы учреждения.
В этом году у «Екатеринбург Арены» в очередной раз планировали убрать временные сборно-разборные трибуны, сообщалось даже, что из федерального бюджета на эти работы выделят 833,5 млн рублей, однако разбор этих трибун откладывали по разным причинам уже минимум шесть раз, и не исключено, что отложат снова.
Чтобы дать возможность толпе поклонников творчества рэпера разойтись после концерта, сотрудникам ГАИ пришлось вручную регулировать движение на некоторых улицах в районе стадиона.
Это уже второй крупный концерт на «Екатеринбург-арене» этим летом — в июне на стадионе выступила группа «Ленинград». Тогда организаторы отчитались о 30 тысячах зрителей (столько же было на концерте «Ленинграда» на той же арене в 2019 году).
Рекорд посещаемости на спортивных соревнованиях для «Екатеринбург-арены» был установлен 27 июня 2018 года футбольными сборными Мексики и Швеции — на этот матч в рамках чемпионата мира по футболу пришёл 33061 зритель.
Стадион «Екатеринбург-арена», трибуны которого в 2000-х и 2010-х дважды сносились и отстраивались заново (на что было израсходовано около 20 миллиардов рублей), ежегодно приносит убытки в сотни миллионов рублей. К примеру, в 2020 году на крупнейшее спортсооружение Екатеринбурга было выделено из федерального бюджета субсидий на сумму 252 млн рублей, после передачи стадиона в областную собственность объём дотаций удалось несколько сократить — так, за прошлый год бюджет Свердловской области выделил стадиону субсидию лишь на 175 миллионов рублей. В том же 2024 году МУГИСО включило «Екатеринбург-арену» в перечень не подлежащих отчуждению от государства объектов.
Ежегодно областное Минспорта просит у депутатов гордумы Екатеринбурга для ГАУ СО «Екатеринбург-арена» льготы на земельный налог, чтобы снизить расходы учреждения.
В этом году у «Екатеринбург Арены» в очередной раз планировали убрать временные сборно-разборные трибуны, сообщалось даже, что из федерального бюджета на эти работы выделят 833,5 млн рублей, однако разбор этих трибун откладывали по разным причинам уже минимум шесть раз, и не исключено, что отложат снова.
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