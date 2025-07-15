Мутвалы Шыхлински поместили в СИЗО на два месяца

«Решение о заключении его под стражу мы обжалуем в ближайшее время, считаем это решение незаконным, необоснованным»,



— сказал защитник Шыхлински, адвокат Павел Коробов.

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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Адвокат и сын лидера азербайджанской диаспоры Екатеринбурга пробудет под арестом до 14 сентября. Такую меру пресечения Мутвалы Шыхлински избрал судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Александр Суслов в рамках уголовного дела о применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК). Поводом стал инцидент 1 июля, когда к машине, за рулём которой был Мутвалы Шыхлински, подбежали люди в камуфляжной форме с молотками.Сам Мутвалы вину в инкриминируемом преступлении не признаёт. В суде он сказал, что задел силовика не нарочно. Ранее он объяснялсвои действия за рулём тем, что группа захвата внезапно выбежала на проезжую часть без каких-либо нашивок и опознавательных знаков, и он не мог понять, что это сотрудники правоохранительных органов, а кроме того, был в состоянии шока и не видел, что силовики распахнули пассажирскую дверь (этой дверью в итоге и зацепил одного сотрудника, сдавая назад).