Возрастное ограничение 18+
Мутвалы Шыхлински поместили в СИЗО на два месяца
Фото: Максим Ефремов
Адвокат и сын лидера азербайджанской диаспоры Екатеринбурга пробудет под арестом до 14 сентября. Такую меру пресечения Мутвалы Шыхлински избрал судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Александр Суслов в рамках уголовного дела о применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК). Поводом стал инцидент 1 июля, когда к машине, за рулём которой был Мутвалы Шыхлински, подбежали люди в камуфляжной форме с молотками.
Сам Мутвалы вину в инкриминируемом преступлении не признаёт. В суде он сказал, что задел силовика не нарочно. Ранее он объяснял свои действия за рулём тем, что группа захвата внезапно выбежала на проезжую часть без каких-либо нашивок и опознавательных знаков, и он не мог понять, что это сотрудники правоохранительных органов, а кроме того, был в состоянии шока и не видел, что силовики распахнули пассажирскую дверь (этой дверью в итоге и зацепил одного сотрудника, сдавая назад).
Сам Мутвалы вину в инкриминируемом преступлении не признаёт. В суде он сказал, что задел силовика не нарочно. Ранее он объяснял свои действия за рулём тем, что группа захвата внезапно выбежала на проезжую часть без каких-либо нашивок и опознавательных знаков, и он не мог понять, что это сотрудники правоохранительных органов, а кроме того, был в состоянии шока и не видел, что силовики распахнули пассажирскую дверь (этой дверью в итоге и зацепил одного сотрудника, сдавая назад).
«Решение о заключении его под стражу мы обжалуем в ближайшее время, считаем это решение незаконным, необоснованным»,
— сказал защитник Шыхлински, адвокат Павел Коробов.
— сказал защитник Шыхлински, адвокат Павел Коробов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Зампредседателя организации «Азербайджан-Урал» Мутвалы Шыхлински задержали в Екатеринбурге
15 июля 2025
15 июля 2025
Управляющую компанию «Гринвича» оштрафовали за нарушение требований антитеррористической защищённости
11 июля 2025
11 июля 2025