С начала лета в Свердловской области на воде погибли 17 человек

«Каждая трагедия — это результат халатного отношения к собственной жизни или жизни близких», — подчёркивает Алексей Морозов.

По его словам, основная часть инцидентов произошла в несанкционированных местах отдыха, где отсутствуют спасательные посты и минимальные меры безопасности.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Свердловской области подвели промежуточные итоги безопасности на воде. Они показывают, что количество трагедий на водоёмах региона летом 2025 года сократилось более, чем в два раза.Об итогах работы по обеспечению безопасности на водных объектах в первую половину лета рассказал заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов. По его данным, с 1 июня на территории региона погибли 17 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. В аналогичный период 2024 года было зафиксировано 36 погибших, включая шестерых детей. Существенное снижение показателей — результат целенаправленной профилактической работы, — считает Морозов.Случаи гибели людей на водоёмах в этом году зафиксированы в 12 муниципалитетах, в том числе в Екатеринбурге (3 случая, из них один ребёнок), Серовском округе (2 погибших, включая несовершеннолетнего), Тавдинском и Режевском округах. В каждом случае причины одни и те же: купание в нетрезвом состоянии, игнорирование элементарных правил поведения у воды, отсутствие контроля за детьми.Чтобы сократить риски, сотрудники МЧС и правоохранительных органов ежедневно проводят рейды и патрулируют водоёмы. Особое внимание уделяется «диким» пляжам. Нарушители правил поведения на воде привлекаются к административной ответственности. Ведётся разъяснительная работа — распространяются памятки, проводятся беседы с отдыхающими, размещаются предупреждающие знаки. В школах и летних лагерях организованы уроки безопасности, регулярно проводятся инструктажи перед выездами на природу.При этом одна из серьёзных проблем, как отметил Алексей Морозов, остаётся нерешённой: катастрофически мало оборудованных пляжей. В 2025 году в Государственную инспекцию по маломерным судам поступило всего 6 заявок на организацию официальных зон отдыха.