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Похолодание до +5°C и грозы ожидаются в Свердловской области
Фото: Юлия Кольтенберг
В Свердловской области ожидаются холодные ночи. По данным синоптиков, температура воздуха может опускаться до +5°C. Также они прогнозируют грозы.
В четверг, 17 июля, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью +6...+11°C, преимущественно без осадков; днём +18...+23°C, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер 3-8 м/сек, днём местами порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге ночью +9...+11°C, преимущественно без осадков; днём +21...+23°C, небольшой дождь. Ветер 3-8 м/сек.
В пятницу, 18 июля, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ночью +8...+13°C, при прояснении до +5°C; днём +16...+21°C, гроза. Ветер 5-10 м/сек.
В столице Урала кратковременный дождь, ночью +11...+13°C, днём +19...+21. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 17 июля, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью +6...+11°C, преимущественно без осадков; днём +18...+23°C, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер 3-8 м/сек, днём местами порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге ночью +9...+11°C, преимущественно без осадков; днём +21...+23°C, небольшой дождь. Ветер 3-8 м/сек.
В пятницу, 18 июля, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ночью +8...+13°C, при прояснении до +5°C; днём +16...+21°C, гроза. Ветер 5-10 м/сек.
В столице Урала кратковременный дождь, ночью +11...+13°C, днём +19...+21. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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