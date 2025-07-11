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Метеорологи предупреждают о высокой пожарной опасности в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Метеорологи из «Уральского УГМС» объявили предупреждение о высокой пожарной опасности в Свердловской области.
Также пожарная опасность объявлена в Челябинской и Курганской областях.
Напомним, что накануне «Авиалесоохрана» сообщала о двух действующих природных пожарах на площади 37 гектаров. Сегодня Свердловская область не упоминается в оперативной сводке «активных» пожаров.
«16-17 июля местами в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность. Четвёртый класс горимости леса по региональной шкале»,
– говорится в сообщении синоптиков.
Также пожарная опасность объявлена в Челябинской и Курганской областях.
Напомним, что накануне «Авиалесоохрана» сообщала о двух действующих природных пожарах на площади 37 гектаров. Сегодня Свердловская область не упоминается в оперативной сводке «активных» пожаров.
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