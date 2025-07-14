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На шесть гектаров сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области

11.57 Вторник, 15 июля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Специалисты «Авиалесоохораны» продолжают вести борьбу с природными пожарами в Свердловской области. За сутки им удалось сократить площадь «активных» пожаров на шесть гектаров.

По данным лесопожарной службы на 15 июля 2025 года, на землях лесного региона действовало 2 пожара на площади 37 гектаров. Вчера организация сообщала о 4 возгораниях на площади 43 гектаров.

Всего на сегодняшний день в России было зарегистрировано 64 лесных пожара на площади 2 933 гектаров, 1 114 из них – в Красноярском крае.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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19:31 В Заречном раскрыто убийство 14-летней давности
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17:56 Второго за год экс-сотрудника свердловского ГУФСИН осудили за разглашение гостайны
17:15 В Свердловской области на 4% снизилось количество случаев незаконных рубок леса
16:47 Главе СК доложат о ситуации с отравлением сотрудников «Баден-Бадена» в Екатеринбурге
16:02 МЧС остановило работу деревообрабатывающего предприятия в Невьянском районе
15:32 Для свердловских медиков закупили более 400 электрокардиографов
15:21 В полиции подтвердили информацию о задержании женщины с коляской в центре Екатеринбурга
14:31 В Свердловской области вновь полыхают леса
13:51 Пикет в защиту архитектуры свердловского конструктивизма проходит в Екатеринбурге
13:33 В УГИБДД рассказали подробности о смертельном ДТП под Серовом 11 июля
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