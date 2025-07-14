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На шесть гектаров сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Специалисты «Авиалесоохораны» продолжают вести борьбу с природными пожарами в Свердловской области. За сутки им удалось сократить площадь «активных» пожаров на шесть гектаров.
По данным лесопожарной службы на 15 июля 2025 года, на землях лесного региона действовало 2 пожара на площади 37 гектаров. Вчера организация сообщала о 4 возгораниях на площади 43 гектаров.
Всего на сегодняшний день в России было зарегистрировано 64 лесных пожара на площади 2 933 гектаров, 1 114 из них – в Красноярском крае.
По данным лесопожарной службы на 15 июля 2025 года, на землях лесного региона действовало 2 пожара на площади 37 гектаров. Вчера организация сообщала о 4 возгораниях на площади 43 гектаров.
Всего на сегодняшний день в России было зарегистрировано 64 лесных пожара на площади 2 933 гектаров, 1 114 из них – в Красноярском крае.
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