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В Екатеринбурге продлили ремонт трамвайных путей на перекрестке Радищева – Московская
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ремонт трамвайных путей на перекрестке улиц Радищева и Московской в Екатеринбурге продлили до середины августа.
Ранее сообщалось, что ремонтные работы продлятся до 22 июля. Сейчас на сайте города появилась информация о том, что движение транспорта будет закрыто до 16 августа.
Напомним, что из-за ремонта изменится движение трамвайных маршрутов: № 1, 3, 10, 12, 15, 17, 21.
Также до 22 июля будет организован объезд для остального транспорта по улицам:
– Московская – Куйбышева – Шейнкмана;
– Гурзуфская– Куйбышева – Шейнкмана – Радищева;
– Шейнкмана – Малышева – Московская;
– Московская – Малышева – Сакко и Ванцетти.
Как движение будет организовано для автомобилистов после 22 июля не уточняется.
Ранее сообщалось, что ремонтные работы продлятся до 22 июля. Сейчас на сайте города появилась информация о том, что движение транспорта будет закрыто до 16 августа.
Напомним, что из-за ремонта изменится движение трамвайных маршрутов: № 1, 3, 10, 12, 15, 17, 21.
Также до 22 июля будет организован объезд для остального транспорта по улицам:
– Московская – Куйбышева – Шейнкмана;
– Гурзуфская– Куйбышева – Шейнкмана – Радищева;
– Шейнкмана – Малышева – Московская;
– Московская – Малышева – Сакко и Ванцетти.
Как движение будет организовано для автомобилистов после 22 июля не уточняется.
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