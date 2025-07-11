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Из-за ремонта трамвайных путей в Екатеринбурге изменятся семь маршрутов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в субботу, 12 июля, начнут ремонтировать трамвайные пути на перекрестке улиц Радищева и Московской в связи с чем изменятся схемы движения семи трамваев.
Изменения коснутся маршрутов № 1, 3, 10, 12, 15, 17, 21.
Они не будут ходить по улицам 8 Марта и Радищева, от остановки «Цирк» до остановки «улица Московская», а также по Московской, от станции «Дворец спорта» до остановки «улица Московская» и от «улицы Московской» до «Площади Коммунаров», сообщили на сайте города.
Курсировать трамваи будут следующим образом:
– № 1 от станции Академика Парина – Вильгельма де Геннина – Серафимы Дерябиной – Волгоградская – Белореченская – Московская – Ленина – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Титова – Вторчермет;
– № 3 от станции ЦПКиО – Луначарского – Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – ВИЗ – Викулова – Белореченская – Московская – Ленина – Луначарского – ЦПКиО;
– № 10 от станции ЦПКиО – Луначарского – Ленина – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Техническая – 7 Ключей;
– № 12 от станции Волгоградская – Белореченская – Московская – Челюскинцев – Уральская – Гагарина – 40 лет ВЛКСМ;
– № 15 от станции 40 лет ВЛКСМ – Гагарина – Ленина – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Вторчермет;
– № 17 от станции Керамическая – Титова – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – Ленина – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Кушвинская;
– № 21 от станции ЦПКиО – Луначарского – Ленина – Московская – Белореченская – Викулова – Верх-Исетский бульвар – Челюскинцев – Луначарского – ЦПКиО.
Вернуться на прежние маршруты трамваи должны 22 июля.
Изменения коснутся маршрутов № 1, 3, 10, 12, 15, 17, 21.
Они не будут ходить по улицам 8 Марта и Радищева, от остановки «Цирк» до остановки «улица Московская», а также по Московской, от станции «Дворец спорта» до остановки «улица Московская» и от «улицы Московской» до «Площади Коммунаров», сообщили на сайте города.
Курсировать трамваи будут следующим образом:
– № 1 от станции Академика Парина – Вильгельма де Геннина – Серафимы Дерябиной – Волгоградская – Белореченская – Московская – Ленина – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Титова – Вторчермет;
– № 3 от станции ЦПКиО – Луначарского – Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – ВИЗ – Викулова – Белореченская – Московская – Ленина – Луначарского – ЦПКиО;
– № 10 от станции ЦПКиО – Луначарского – Ленина – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Техническая – 7 Ключей;
– № 12 от станции Волгоградская – Белореченская – Московская – Челюскинцев – Уральская – Гагарина – 40 лет ВЛКСМ;
– № 15 от станции 40 лет ВЛКСМ – Гагарина – Ленина – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Вторчермет;
– № 17 от станции Керамическая – Титова – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – Ленина – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Кушвинская;
– № 21 от станции ЦПКиО – Луначарского – Ленина – Московская – Белореченская – Викулова – Верх-Исетский бульвар – Челюскинцев – Луначарского – ЦПКиО.
Вернуться на прежние маршруты трамваи должны 22 июля.
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